Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером

Племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер (фото: instagram.com/kitty.spencer)

Поки невідомо, як на це рішення відреагували імениті родичі Кітті

На початку січня цього року стало відомо, що 29-річна племінниця принцеси Діани, леді Кітті Спенсер готується до весілля. При цьому обранцем красуні став 61-річний мільйонер Майкл Льюїс. Роман закоханих тривав більше півтора року і викликав чимало пліток. Все ж донцы графа Чарльза Спенсера не вдалося вислизнути від неприємних розмова про різницю у віці закоханих. Незважаючи на безліч пліток і пересудів перед католицьким різдвом власника мережі британських магазинів одягу "Whistles" зробив Кітті пропозицію, на яку вона відповіла "Так". А от різниця у віці наречених нікого не бентежить. Навіть батька Кітті - граф Чарльз Спенсер на 5 років молодше свого майбутнього зятя!

Проте днями журналістам вдалося дізнатися одну важливу деталь, яка може істотно вплинути на майбутню життя Кітті і Майкла.

61-річний мільйонер Майкл Льюїс

Так, відомо, що Майкл Льюїс - уродженець ПАР, чий статок перевищує 100 млн. доларів. У мільйонера також є спадкоємці - троє дорослих дітей від першого шлюбу. При цьому Льюїс - іудей. І раніше журналісти гадали, чи прийме леді Кітті віру майбутнього чоловіка.

Днями журналістам The Sunday Times стало відомо з наближених до сім'ї джерел, що племінниця принцеси Діани планує зважитися на важливий крок. Кітті Спенсер готова прийняти іудаїзм, який сповідує її наречений.

"Кітті вже вивчає релігійні настанови", - каже друг пари в коментарі The Sunday Times.

Також поки що невідомо, який саме напрямок іудаїзму планує прийняти Кітті. За інформацією інсайдерів, мільйонер дотримується ортодоксальних поглядів. Більше того, нещодавно пара навіть була помічена в синагозі. Що підштовхнуло журналістів до думки, що таким чином майбутній чоловік Кітті знайомить її з релігійними традиціями своєї віри.

Відзначимо, що на даний момент Кітті, як і більшість її родичів, - англіканка. А Спенсери - досить відомий та шанований у Великобританії рід, який завжди підтримував англіканську церкву. Тому залишається незрозумілим, як рішення Кітті сприймуть її родичі.

До речі, Леді Кітті Елеанор Спенсер активно займається модельним бізнесом. Вперше Кітті прикрасила обкладинку журналу у віці 2 років (це був журнал Нагрег's Bazaar). У 2015 році стала професійно займатися модельним бізнесом. Леді Кітті підписала контракт з компанією Storm Model Management і з'явилася на обкладинці журналу Tatler. В 2017-2018 роках вона представляла Dolce & Gabbana на ряді показів, у 2018 році стала обличчям нового ювелірного бренду від BULGAR.