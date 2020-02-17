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Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 13:04
Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером
Племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер (фото: instagram.com/kitty.spencer)

Поки невідомо, як на це рішення відреагували імениті родичі Кітті

На початку січня цього року стало відомо, що 29-річна племінниця принцеси Діани, леді Кітті Спенсер готується до весілля. При цьому обранцем красуні став 61-річний мільйонер Майкл Льюїс. Роман закоханих тривав більше півтора року і викликав чимало пліток. Все ж донцы графа Чарльза Спенсера не вдалося вислизнути від неприємних розмова про різницю у віці закоханих. Незважаючи на безліч пліток і пересудів перед католицьким різдвом власника мережі британських магазинів одягу "Whistles" зробив Кітті пропозицію, на яку вона відповіла "Так". А от різниця у віці наречених нікого не бентежить. Навіть батька Кітті - граф Чарльз Спенсер на 5 років молодше свого майбутнього зятя!

Проте днями журналістам вдалося дізнатися одну важливу деталь, яка може істотно вплинути на майбутню життя Кітті і Майкла.

Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером

61-річний мільйонер Майкл Льюїс

Так, відомо, що Майкл Льюїс - уродженець ПАР, чий статок перевищує 100 млн. доларів. У мільйонера також є спадкоємці - троє дорослих дітей від першого шлюбу. При цьому Льюїс - іудей. І раніше журналісти гадали, чи прийме леді Кітті віру майбутнього чоловіка.

Днями журналістам The Sunday Times стало відомо з наближених до сім'ї джерел, що племінниця принцеси Діани планує зважитися на важливий крок. Кітті Спенсер готова прийняти іудаїзм, який сповідує її наречений.

"Кітті вже вивчає релігійні настанови", - каже друг пари в коментарі The Sunday Times.

Також поки що невідомо, який саме напрямок іудаїзму планує прийняти Кітті. За інформацією інсайдерів, мільйонер дотримується ортодоксальних поглядів. Більше того, нещодавно пара навіть була помічена в синагозі. Що підштовхнуло журналістів до думки, що таким чином майбутній чоловік Кітті знайомить її з релігійними традиціями своєї віри.

Відзначимо, що на даний момент Кітті, як і більшість її родичів, - англіканка. А Спенсери - досить відомий та шанований у Великобританії рід, який завжди підтримував англіканську церкву. Тому залишається незрозумілим, як рішення Кітті сприймуть її родичі.

Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером

Племінниця принцеси Діани готова прийняти іудаїзм заради весілля з 61-річним мільйонером

До речі, Леді Кітті Елеанор Спенсер активно займається модельним бізнесом. Вперше Кітті прикрасила обкладинку журналу у віці 2 років (це був журнал Нагрег's Bazaar). У 2015 році стала професійно займатися модельним бізнесом. Леді Кітті підписала контракт з компанією Storm Model Management і з'явилася на обкладинці журналу Tatler. В 2017-2018 роках вона представляла Dolce & Gabbana на ряді показів, у 2018 році стала обличчям нового ювелірного бренду від BULGAR.

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