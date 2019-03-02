Сукня - захват! Ані Лорак спокусила мережу фото у червоному вбранні

Співачка розповіла про важливість усмішки у житті

Популярная певица Ани Лорак, которую поклонники заподозрили в беременности, показала стильный образ в длинном алом платье в пол с пикантной линией декольте. Снимок звезда разместила в Instagram.

Разрез на наряде позволил Каролине кокетливо показала стройные загорелые ножки, а приспущенный с плеча рукав соблазнительно оголил пышное декольте. Примечательно, что снимок стал частью семейной фотосессии с дочерью артистки, Софией для журнала "Кенгуру".

"Улыбайтесь! Улыбка - это самый быстрый антибиотик!" - заверила певица в подписи к кадру.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонников пленил новый образ звезды, о чем они поспешили сообщить ей в комментариях, щедро одарив комплиментами.

"Очень красивая!", "Платье – огонь!", "Каролина, вы знаете все секреты молодости и красоты. И нет ничего прекрасней улыбки, идущей от самого сердца", "Такая сладкая! Необыкновенная, очаровательная, восхитительная!", "Дюймовочка", "Платье – восторг!", "Увидев эту фотографию, захотелось сказку с Вами в главной роли, Вы такая тут принцесса!" - писали искренние слова своей любимице ее преданные фаны.

Напомним, что Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети трогательной стильной фотосессией с дочерью Софией.

Да и сама малышка в последнее время оказалась в центре внимания – недавно она приняла участие в показе коллекции детской одежды российского дизайнера. Кстати, экс-супруг Каролины и отец маленькой Софийки пристально следит за достижениями дочери и также часто делится ее фото.

Видео: РБК-Украина