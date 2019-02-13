"Маленька Діва": Лорак і її екс-чоловік похвалилися фото дочки-моделі

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Співачка і її колишній чоловік показали модельний вихід своєї дочки Софії

Популярна співачка Ані Лорак обожнює свою єдину дочку Софію. Втім, як і її вже колишній чоловік, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, з якими артистка офіційно розлучилася в кінці січня. Саме тому обидва батьки дівчинки похвалилися її святковим фото в Instagram.

Артистка показала, як Софія дефілює в довгому урочистому платті з пишною спідницею. Ліф наряду і рукава ззаду рясно прикрашені білими пір'ям, що нагадує крила ангела. На обличчі у маленької моделі красувалися блискучі наклейки, а волосся, укладене в два акуратних пучка, також було декороване великими блискітками відтінку металік.

"А тим часом маленька Діва дарує свій промінчик світла світу! Всім тепла і радості!" - з гордістю написала зоряна мама.

Фото: дочка Ані Лорак Софія (instagram.com/anilorak)

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від зовнішнього вигляду Софійки. Багато з них відзначили, що дівчинка дуже подорослішала і стала більш схожою на тата.

"Маленька принцеса, будь щаслива красуня наша!", "Як же Сонечка подорослішала", "Крихітка", "Янголятко. Красоточки! Мамина доча!", "Маленький Янгол", "Улюблена принцеса, мамина зірочка: яскрава і красива!", "Вона прекрасна, так само як і ви", "Майбутня модель!", "Ніжна дівчинка. Прелесть", - не скупилися на похвали користувачі мережі.

Втім, гордий тато також не упустив можливості похвалитися знімками улюбленої дочки. Він опублікував кадр в "сторіз" Instagram, поставивши безліч сердечок в знак своєї душевної прихильності і захоплення дівчинкою.

Фото: дочка Ані Лорак Софія (instagram.com/muratnalca)

Варто відзначити, що дефіле за участю дочки Ані Лорак і дітей інших знаменитостей відбулася 12 лютого в кінотеатрі "Москва" на прем'єрі мультфільму "Як приручити дракона-3". Малюки взяли участь в показі колекції російського бренду Sasha Kim.

Раніше стало відомо, що в школі, яку відвідує дочка Ані Лорак і діти ряду інших знаменитостей, сталався спалаху небезпечного захворювання.

До слова, Ані Лорак підкорила шанувальників фотосесією в домашній обстановці, засвітивши стрункі ноги і пишне декольте.