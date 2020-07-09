Плакала і закрилася в собі: Даша Квіткова розповіла про сварки з коханим і походи до психолога

Переможниця шоу Холостяк-9 Даша Квіткова 9 липня святкує день народження – цього року дівчині виповнилося 22 роки. Вона приймає привітання від прихильників та коханого чоловіка Микити Добриніна, зустріч з яким їй подарував найромантичніший проект країни. Напередодні дівчина згадала про те, як починався їх телероман і зробила ряд особистих зізнань.

Так, в інтерв'ю для YouTube-каналу журналу "Woman magazine" вона розповіла, як реагувала на вихід в ефір сезону зі своєю участю.

Даші було боляче і неприємно дивитися змонтовану версію шоу і бачити побачення Микити з іншими дівчатами, слухати його міркування про неї, висловлювання учасниць на її адресу, спокійно реагувати на випади екс-конкуренток на пост-шоу. Це негативно позначилося на стосунках пари і самооцінці переможниці.

Микита Добринін і Дарія Квіткова обожнюють подорожувати разом (фото: instagram.com/kvittkova)

"На цьому грунті у нас з Микитою почалися сварки, непорозуміння, коли я плакла, замикалася в собі. Я не розповідала йому, а коли розказувала, він мене не особливо розумів – не розумів мої почуття, що я відчуваю. В якийсь момент я зрозуміла, що або я звертаюся за допомогою до терапевта, або втрачаю себе. Я пішла. І провела багато часу в кабінеті спочатку одного, потім іншого терапевта, перш ніж повернути свою самооцінку і зрозуміти, що те, що було, не має ніякого значення, і нормально сприймати реальність", - розповіла Даша.

Даша досі болісно реагує на випади хейтеров в бік своєї родини і рідних. Вона не може змовчати, якщо негативно відгукуються про її маму, молодшусестру та чоловіка.

Даша – дуже самостійна і самодостатня дівчина. Їй складно просити про фінансову допомогу власного чоловіка і вона ніяковіє, коли він сам пропонує гроші. Дівчина звикла покладатися на себе і на власні потреби заробляє сама.

Відео: YouTube/Woman magazine

"Я не можу прийти і сказати: "Коханий, будь ласка, дай мені гроші". Були моменти, коли ми подорожували, а в мене в кишені було три копійки. Я не могла навіть купити каву – зарплата не дозволяла мені цього зробити. У перший час у мене був стрес, коли Микита мені робив подарунки. Тому що я розуміла, що не можу йому нічого дати", - зізнається Даша. Це стало прекрасною мотивацією для дівчини і поштовхом для саморозвитку.

Нагадаємо, що раніше Холостяк 9 з дружиною Дашею Квітковою показали пристрасть прямо на кухні.