ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2020 - 18:43
Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк
Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Дівчина впевнена, що і без участі в шоу домоглася б всього, чого хотіла

Після перемоги в 9 сезону романтичного реаліті Холостяк Даша Квіткова не зникла з радарів - дівчина почала активно розвивати свій блог, зайнялася організацією фото-вечірок за кордоном, а також продовжувала будувати стосунки з головним героєм Микитою Добриніним. Зараз пара вже офіційно чоловік та дружина - 20 травня вони розписалися, а пишне весілля зіграють 12 серпня. При цьому багато хто вважає, що успіх і популярність приніс дівчині саме проект. Даша вирішила відреагувати на подібні твердження.

Квіткова поділилася в Instagram ефектними фото, на яких вона сидить на чорному шкіряному кріслі в бежевому комбінезоні з оголеними плечима і босоніжках на підборах.

Дівчина заявила, що лише використала всі виникаючі їй можливості, але досягла б свого навіть без участі в шоу, адже вона трудоголік.

Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк

"Все, що у тебе є - тобі дав проект "Холостяк". Майже щодня я читаю такі листи у мене в особистих повідомленнях. Але секунду, давайте відверто: Все, що дає проект - це стимул, а далі ти розбираєшся самостійно. Проект не створює мені футболки і костюми, не створював проект про подорожі, не веде переговори і не співпрацює з багатьма брендами замість мене.

Так, я хапаюся за будь-яку можливість, я вичавлюю максимум з усього цього, досягаю своїх цілей, не боюся і ризикую. Це роблю я і не бачу в цьому нічого поганого. Я думаю, що ви б робили теж саме. Та не сталося в моєму житті такого "стимулу", я б все одно всього досягла. Я по натурі трудоголік і ніколи не буду сидіти на місці і чекати, коли ж в руки до мене прилетить зірка. Такого не буває. Всі домагається через працю, в будь якому його прояві. Я вирішила не пірнати під воду, а стати на серфінг і плисти разом з хвилею", - пише Квіткова.

Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк

Дарія Квіткова захопила красою в брючному вбранні (фото: instagram.com/kvittkova)

Підписники підтримали Дашу і залишили їй багато теплих коментарів.

  • молодець, рухайся далі
  • Людям просто завидно, а ти розумниця
  • Я не погоджуюсь з людьми які це кажуть, все що ви зараз маєте Це тільки заслужино вами. так і звами згідний проект давши вам стимул
  • Є багато переможниць проекту яких забули вже давно
  • Захоплююся такими людьми, які самі багато чого домоглися
  • Люди заздрісні ,от і все.
  • Красуня
  • Слова правильні і круті
  • Молодець, так і потрібно. Успіхів тобі в твої починаннях
  • Яка ж ти красива!!

Вичавлюю максимум: Даша Квіткова висловилася про свій успіх після проекту Холостяк

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова розговорилася про свою фігуру і любові до себе.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України ХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся