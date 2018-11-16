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Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Lite » Зірки 16.11.2018 - 20:18
Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Багато хто також зазначив, що Потап набрав зайві кілограми

Відомого українського виконавця Олексія Потапенка відомого під псевдонімом Потап порівняли із зірками світової величини. Фотографія, яка викликала резонанс в мережі, була опублікована на сторінці колишньої учасниці дуету "Потап і Настя" Анастасії Каменських у  Instagram.

Зірка опублікувала знімок з червоної доріжки на врученні 19 премії Latin Grammy Awards.

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Правда, шанувальники звернули увагу здебільшого на супутника артистки — Потапа. Деякі зазначили, що він помітно змінився, в той час як більшість порівняла його новий образ з іміджем музиканта Pitbull, а також голлівудських акторів Джейсона Стайтема і Віна Дізеля. Деякі знайшли схожість з російським виконавцем Домініком Джокером.

"Потап тут вилитий Пітбуль", "Потап виглядає як Pitbull", "Сережки Насті поверни)))", "Джей Ло і Пітбуль", "Потап аля Пітбуль", "А чого це Потап косить під Пітбуля??", "Що це за Дізель на пампушках?", "Потап на Джокера схожий)", "О, клас, зі Стейтемом фото", - пишуть шанувальники під фото.

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Pitbull, Стейтем і Дізель: в мережі бурхливо обговорюють новий образ українського виконавця

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що раніше стали відомі номінанти головної музичної премії M1 Music Awards 2018.

Раніше ми писали, що українець створює смішні пародії на зірок.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України ПотапмузыкантисполнительДжейсон СтетхэмВин ДизельДоминик Джокер
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