"Бенкетуємо на повну!" Дантес і Дорофєєва показали, як святкують річницю

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара вирішила оригінально зустріти знаменну подію

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес подорожують по Італії з друзями на яхті і насолоджуються морем, сонцем і відпочинком. Кожен день – новий пір і захоплюючі маленькі містечка Середземноморського узбережжя. Співачка навіть встигла відчути себе в ролі капітана і встала за штурвал. Італійські канікули збіглися зі знаменною для пари датою – річницею подружнього життя. Так, 5 серпня виповнилося 8 років, як Надя і Вова разом. Ведучий не міг обійти увагою такий привід. В Instagram він розповів, як святкує важлива подія з дружиною.

Вова зображений на причалі серед пришвартованих яхт. На ньому вільна біла футболка з величезним написом-принтом і кепка. У руках він тримає кілька коробок з піцою.

"Святкова піца до восьмилетию спільного життя! Ми вирішили, що ця дата важливіше, ніж річниця весілля ось і бенкетуємо на повну!" - розкрив всі секрети блогер.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

В коментарях прихильники кинулися вітати Вову і Надю з важливою в їх житті подією і залишали похвальні слова на адресу закоханих. Співачка також "відзначилася" під постом чоловіка і залишила смайл у вигляді полум'я.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Супер! Ваша пара вогонь

Цілих вісім років не втомлюватися один від одного, каеф!

Вітаємо!

Які ж ви у нас котики солодкі! Будьте, будь ласка, найщасливішими на Земі!

Вітаю! З 8 річчям!

Вітаємо наших улюблених!

Вітаю! Щастя здоров'я!

Вітаю, бажаю сімейного щастя!

Ви круті

Поздравляююю! Ви чудова пара!

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала пікантне фото в купальнику з ванної, яке буквально підірвало мережа.

Також Володимир Дантес похвалився апетитними формами дружини Наді Дорофєєвої. Він опублікував гаряче спільне фото на яхті.