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"Бенкетуємо на повну!" Дантес і Дорофєєва показали, як святкують річницю

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 16:58
"Бенкетуємо на повну!" Дантес і Дорофєєва показали, як святкують річницю
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Пара вирішила оригінально зустріти знаменну подію

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес подорожують по Італії з друзями на яхті і насолоджуються морем, сонцем і відпочинком. Кожен день – новий пір і захоплюючі маленькі містечка Середземноморського узбережжя. Співачка навіть встигла відчути себе в ролі капітана і встала за штурвал. Італійські канікули збіглися зі знаменною для пари датою – річницею подружнього життя. Так, 5 серпня виповнилося 8 років, як Надя і Вова разом. Ведучий не міг обійти увагою такий привід. В Instagram він розповів, як святкує важлива подія з дружиною.

Вова зображений на причалі серед пришвартованих яхт. На ньому вільна біла футболка з величезним написом-принтом і кепка. У руках він тримає кілька коробок з піцою.

"Святкова піца до восьмилетию спільного життя! Ми вирішили, що ця дата важливіше, ніж річниця весілля ось і бенкетуємо на повну!" - розкрив всі секрети блогер.

&quot;Бенкетуємо на повну!&quot; Дантес і Дорофєєва показали, як святкують річницю

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

В коментарях прихильники кинулися вітати Вову і Надю з важливою в їх житті подією і залишали похвальні слова на адресу закоханих. Співачка також "відзначилася" під постом чоловіка і залишила смайл у вигляді полум'я.

&quot;Бенкетуємо на повну!&quot; Дантес і Дорофєєва показали, як святкують річницю

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Супер! Ваша пара вогонь
  • Цілих вісім років не втомлюватися один від одного, каеф!
  • Вітаємо!
  • Які ж ви у нас котики солодкі! Будьте, будь ласка, найщасливішими на Земі!
  • Вітаю! З 8 річчям!
  • Вітаємо наших улюблених!
  • Вітаю! Щастя здоров'я!
  • Вітаю, бажаю сімейного щастя!
  • Ви круті
  • Поздравляююю! Ви чудова пара!
 

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва показала пікантне фото в купальнику з ванної, яке буквально підірвало мережа.

Також Володимир Дантес похвалився апетитними формами дружини Наді Дорофєєвої. Він опублікував гаряче спільне фото на яхті.

Немов з казки: романтичні Дорофєєва і Дантес зворушили ніжністю в Італії Надя Дорофєєва показала "жаркий" танець в купальнику під час відпочинку в Італії (відео)
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