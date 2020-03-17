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В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2020 - 19:27
В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образі
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала нове гаряче фото

Брітні Спірс обожнює «гарячі» фотосесії в спокусливих образах. Так, нещодавно вона знялася в білому мереживному боді своєї бабусі, показавши свою струнку фігуру. Компанію у фотосесії їй склав її бойфренд Сем Асгарі. Також Брітні продемонструвала любов до чорних діамантів – у ще одній зйомці 38-річна співачка постала напівоголеною, в розкішному кольє. І ось нова порція жарких кадрів.

В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образі

Новий пост Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

Спірс цього разу віддала перевагу своєму улюбленому кольору – червоному. Дівчина одягла міні-сукню на одне плече, доповнивши її чорним широким чокером і дрібними сережками. Макіяж вона зробила свій фірмовий: з густо підведеними чорним каялом очима. А волосся уклала в недбалі пляжні хвилі. Таким чином вона вміло підкреслила свої видатні форми: пишні груди, точені руки і сталевий прес, над яким регулярно працює в компанії свого коханого.

В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образі

Співачка зі своїм хлопцем (фото: instagram.com/britneyspears)

Пост, на перший погляд, здається зухвалим і спокусливим. Але насправді підпис до такого ефектного фото вона зробила добрий і милий. «Посилаю молитви і любов усім родинам у цей важкий час... Благослови вас Бог!!!!», – написала Брітні.

До речі, співачка не раз зізнавалася, що саме віра в Бога рятувала її у важкі часи. На одному з недавніх фото, зроблених під час відпочинку, вона позує на тлі невеликої церкви. «Завжди знаходжу час, щоб піти до церкви, навіть у відпустці», – повідомила Спірс.

В пікантному міні: Брітні Спірс похвалилася пишними формами в ефектному образіБрітні часто відвідує церкву (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники подякували своїй улюбленій співачці за добрі побажання, заодно засипавши її компліментами. «Любимо тебе», «Королева молитов і послань любові», «Спасибі велике!», «Тепер я відчуваю себе у любові і безпеці», «Тобі так пасує червоний», «Ми любимо тебе і сподіваємося, ти теж охана і захищена в своїй родині прямо зараз...».

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