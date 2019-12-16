В напівпрозорому платті: Брітні Спірс показала спокусливий образ і закликала всіх любити себе

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка демонструє святковий образ

Брітні Спірс – одна з найбільш активних в мережі зірок, яка обожнює демонструвати свої шопінг-знахідки, а також фітнес-досягнення. Так, вона часто ділиться з шанувальниками видео, де відверто розповідає про себе, свої захоплення і роботу над тілом. І, як дівчині щирій і творчій, їй досить складно прийняти реакцію деяких фоловерів. Виявляється, Спірс досі не звикла до грубості недоброзичливців, а тому навіть перестала на деякий час публікувати пости в своєму мікроблозі.

Брітні Спірс обурена реакцією фоловерів на неї (відео: instagram.com/britneyspears)

Про це вона заявила в одній з останніх публікацій. На короткому відео зірка показала розкішну різдвяну ялинку, а також свій новий образ. Вона приміряла короткий білий топ з пишними рукавами-ліхтариками, що відкриває живіт і груди, шорти з низькою посадкою, а доповнила все мереживним чокером, трохи розпатланою укладкою і виразним макіяжем зі своїми фірмовими smoky.

Незважаючи на те що в ролику вона крутиться і веселиться, підпис вийшла більш ніж серйозним. "Зі святом, друзі!!!! Я люблю ділитися з усіма вами... Але було важко продовжувати хотіти ділитися, тому що люди говорять такі підлі речі!!! Якщо вам не подобається пост... просто тримайте думку при собі і скасуйте підписку цієї людини!!! Немає ніяких підстав коли-небудь писати грубі коментарі і знущатися над людьми... Залишайтеся щасливими і доброзичливими в цей святковий сезон, і все, і Бог благословить!!!!!", – написала засмучена Брітні.

Сем завжди готовий підтримати кохану (фото: instagram.com/britneyspears)

Бойфренд Брітні поспішив додати до її слів свої спостереження: "Кібер-атаку так легко заховати за телефонами і написати погані коментарі, але коли вони натрапляють на тебе в реальному житті, вони раптом починають вести себе так, немов ваш найбільший шанувальник, і хочуть отримати спільне фото... #haterplease".

Співачка закликає всіх любити свою красу (фото: instagram.com/britneyspears)

А кілька годин тому Брітні продемонструвала, що вона вже в нормі. Дівчина постала в черговому незвичайному вбранні: тепер вона приміряла білосніжне напівпрозоре плаття з тонкого мережива, яке доповнив все той же тонкий білий чокер. Вона виглядає спокійною і умиротвореною, написавши під фото: "Будь красивою по-своєму!!!". Шанувальники зірки поспішили засипати її приємними словами, називаючи "королевою" і "найкрасивішої".