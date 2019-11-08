Співачка SHY презентувала відео на нову пісню "Повернись" до міжнародного дня молитви за дітей сиріт

SHY - українська співачка, авторка пісень та музикант представила нову відео роботу. "Повернись" - це балада про те, як людині не вистачає людини. Проте ідея зняти відео про дітей, що ростуть без батьків, виникла несподівано.

В тексті пісні "В ті свята, що так любиш ти, не згадай мого імені... Іменини, травневі, всі.. прости мені..." - режисер Юрій Двіжон почув звернення батька до дитини, яку не наважився виховувати. Відео вийшло напередодні всесвітнього дня молитви за дітей сиріт, який цього року в Україні відбудеться 10го листопада. Всі актори в відео - діти, що живуть в центрі сімейного виховання "Отчий Дім".

Shy - Повернися (ПРЕМ'ЄРА)

SHY: "Для мене це особлива пісня. Я рада, що знайшла режисера, який відчуває мою музику і хоче створювати щось більше ніж розважальний контент. Я була вражена тим, наскільки ці дітки щирі, веселі і виховані. І дуже розчулилась, коли вони розповідали про свої мрії. Звичайні діти, тільки з особливою долею. "

DVIZHON: "Я радий створювати такі проекти. В текстах пісень Shy я вже вдруге знаходжу ключі для візуалізації завжди актуальних соціальних тем. Якщо цією роботою ми зможемо знайти хоч для однієї дитини нову сім’ю -я буду безмежно щасливим!"

Наталля Чеснова (PR, "Отчий Дім"): "Це так важливо для нас, щоб люди знали які це діти. Звичайні малі зі своїми мріями, яким пощастило менше. Ми з радістю йдемо на такі експерименти. Дітям це нагода поробити цілий день щось цікаве, а для нас можливість привернути увагу до проблеми сирітства. Класно, що молодим виконавцям приходять такі ідеї. "

В проекті взяла участь фотограф Діана Андруник, яка влаштувала дітям справжню фотосесію. Діана: "Мені було дуже приємно, що мене запросили створити ці портрети, які, по суті, стали окремим проектом. Хотілося показати на світлинах, що ці діти, такі ж як інші. Вони ерудовані, життєрадісні. Круті. Хотілося б, щоб люди перестали боятися їздити в такі будинки, переживаючи за свої почуття. В мене дуже приємні враження після зйомки!".