"Переживаю як за рідних": розлучення Слави з НеАнгелів стало шоком для шанувальників пари

Слава і Едгар Камінські е стали "парою №1" для обговорення останнім часом. Звістка про можливе розлучення здивувала шанувальників пари. Хоча на даний момент, Слава і Едгар ніяк не коментують останні новини.

Нагадаємо, що буквально кілька днів тому в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Слава з НеАнгелів розлучається з чоловіком – пластичним хірургом Едгаром Камінським. При цьому така інформація стала відома випадково! Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Подільського районного суду Києва. Де йдеться про те, що розгляд справи про розлучення зоряної пари має відбутися 12 червня, о 09:15. При цьому на розлучення подав саме Едгар.

В день появи такої новини Слава Камінська опублікувала на своїй instagram-сторінці "загадковий" колаж в темних тонах. Крім того, солістка НеАнгелів заблокувала можливість коментувати цей пост. А трохи пізніше відкрила цю можливість.

Загадкова Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavk)

Ще через час Слава поділилася з фанатами новим фото. На цей раз – яскравим, як завжди. Знімок був зроблений під час музичного фестивалю "Велике весілля" в Києві. Слава позує в соковитому макіяжі, з пишною зачіскою.

Красуня Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavk)

Тільки от шанувальники співачки ніяк не можуть заспокоїтися. І буквально засипають її різними питаннями та коментарями з приводу майбутнього розлучення.

"Сумно, що ваша сім'я розпалася((( Ви дуже гарна родина!"

"Слава, дуже сподіваюся,що це сплески емоцій.. прям як за рідних буду переживати. Вірю, що все налагодиться"

"Я ж вас обожнюю, не розходьтесь!"

"Якщо правда про розлучення, "мужики з жиру бісяться" тоді, коли у них з'являються гроші! Яка прекрасна дружина, діти. І таке(("

"Слава, благаю, скажіть, що ваш розлучення - це Фейк. Ви ж ідеальна сім'я!"

"Думаю, єдине, що підписники Слави можуть зробити, це просто тактовно помовчати. Будемо дорослими і добрими людьми. Всім любові і щастя!"

"Всі розлучаються... це якийсь біч нашого часу! Дуже шкода, що красиві історії кохання часто тільки на фотографіях... Будьте щасливі!"

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavk

Зазначимо, що на сторінці Слави і правда останнім часом немає фото з чоловіком Едгаром. Останній такий знімок був опублікований лише 28 квітня.

Слава і Едгар з дітьми під час Великодня (фото: instagram.com/babaslavk)

Слава і Едгар Камінські в США (фото: instagram.com/babaslavk)

Нагадаємо, до цього Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Винником. Співачка повеселилася на минулому фестивалі в Києві.

Також раніше Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.