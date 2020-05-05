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"Переплюнула Олю": маленька дочка зірки Квартал 95 яскраво переспівала хіт Полякової

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.05.2020 - 15:28
"Переплюнула Олю": маленька дочка зірки Квартал 95 яскраво переспівала хіт Полякової
Фото: Юрій Ткач з донькою (instagram.com/yuriy_tkach)

Зоряний тато з донькою підкорили мережу забавним дуетом

Зірка Квартал 95 Юрій Ткач проводить карантин разом з дружиною і п'ятирічною дочкою Лізою, яка не дає татові нудьгувати. Судячи з забавних фото в записі шоумена, крихітка явно пішла в нього своєю артистичністю - дівчинка зображує дуже смішні пики на знімках з татом. А новим відео 36-річний комік і зовсім підкорив мережу!

Юрій опублікував веселий відеоролик, в якому вони з Лізою вирішили разом що-небудь заспівати. Спочатку маля трохи розгубилася на слова батька "Давай, починай", однак швидко знайшлася і затягла хіт Олі Полякової "Королева ночі". Актор одразу ж підхопив мелодію, при цьому смішно пародіюючи тонкий дитячий голос.

Юна артистка навіть поправила зоряного батька в кінці виступу, коли він трохи переплутав слова.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокоментував феєричне відео задоволений Ткач.

Ролик викликав справжній фурор серед підписників актора, які почали нахвалювати їх з Лізою дует і запевняти, що вийшло навіть краще оригіналу.

  • Маленька поклоница Полякової
  • Яка ж ви класна пара !!
  • Класнющі!!?
  • Всі Юрка ми знайшли заміну Полякової)))
  • Мурахи!!!!! По тілу)
  • Переплюнула Олю
  • Боже, які ви милі
  • То шикардос
  • Це просто мірова сцена
  • Це крутіше оригінальної
  • Папа помовчіть, дайте послухати зірочку
  • Молодці! Супер, шикарний дме:тато і доця
  • Полякова пішла топиться від заздрощів)) Реально круто))
  • Полякова відпочиваєКлас
  • Я б на місці Полякової почала боятися конкуренції, девчурка то зростає

&quot;Переплюнула Олю&quot;: маленька дочка зірки Квартал 95 яскраво переспівала хіт Полякової

Нагадаємо, актриса Квартал 95 Олена Кравець умилила фото сплячих двійнят і зробила незвичайне визнання.

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Новини України Квартал 95Юрий Ткач
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