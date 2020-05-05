"Переплюнула Олю": маленька дочка зірки Квартал 95 яскраво переспівала хіт Полякової

Фото: Юрій Ткач з донькою (instagram.com/yuriy_tkach)

Зоряний тато з донькою підкорили мережу забавним дуетом

Зірка Квартал 95 Юрій Ткач проводить карантин разом з дружиною і п'ятирічною дочкою Лізою, яка не дає татові нудьгувати. Судячи з забавних фото в записі шоумена, крихітка явно пішла в нього своєю артистичністю - дівчинка зображує дуже смішні пики на знімках з татом. А новим відео 36-річний комік і зовсім підкорив мережу!

Юрій опублікував веселий відеоролик, в якому вони з Лізою вирішили разом що-небудь заспівати. Спочатку маля трохи розгубилася на слова батька "Давай, починай", однак швидко знайшлася і затягла хіт Олі Полякової "Королева ночі". Актор одразу ж підхопив мелодію, при цьому смішно пародіюючи тонкий дитячий голос.

Юна артистка навіть поправила зоряного батька в кінці виступу, коли він трохи переплутав слова.

"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокоментував феєричне відео задоволений Ткач.

Ролик викликав справжній фурор серед підписників актора, які почали нахвалювати їх з Лізою дует і запевняти, що вийшло навіть краще оригіналу.

Маленька поклоница Полякової

Яка ж ви класна пара !!

Класнющі!!?

Всі Юрка ми знайшли заміну Полякової)))

Мурахи!!!!! По тілу)

Переплюнула Олю

Боже, які ви милі

То шикардос

Це просто мірова сцена

Це крутіше оригінальної

Папа помовчіть, дайте послухати зірочку

Молодці! Супер, шикарний дме:тато і доця

Полякова пішла топиться від заздрощів)) Реально круто))

Полякова відпочиваєКлас

Я б на місці Полякової почала боятися конкуренції, девчурка то зростає

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