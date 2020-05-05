"Переплюнула Олю": маленька дочка зірки Квартал 95 яскраво переспівала хіт Полякової

Зоряний тато з донькою підкорили мережу забавним дуетом
Зірка Квартал 95 Юрій Ткач проводить карантин разом з дружиною і п'ятирічною дочкою Лізою, яка не дає татові нудьгувати. Судячи з забавних фото в записі шоумена, крихітка явно пішла в нього своєю артистичністю - дівчинка зображує дуже смішні пики на знімках з татом. А новим відео 36-річний комік і зовсім підкорив мережу!
Юрій опублікував веселий відеоролик, в якому вони з Лізою вирішили разом що-небудь заспівати. Спочатку маля трохи розгубилася на слова батька "Давай, починай", однак швидко знайшлася і затягла хіт Олі Полякової "Королева ночі". Актор одразу ж підхопив мелодію, при цьому смішно пародіюючи тонкий дитячий голос.
Юна артистка навіть поправила зоряного батька в кінці виступу, коли він трохи переплутав слова.
"Трішки лірики ))) Це ж лірика? )))" - прокоментував феєричне відео задоволений Ткач.
Ролик викликав справжній фурор серед підписників актора, які почали нахвалювати їх з Лізою дует і запевняти, що вийшло навіть краще оригіналу.
Нагадаємо, актриса Квартал 95 Олена Кравець умилила фото сплячих двійнят і зробила незвичайне визнання.