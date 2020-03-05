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Передоз негативу: Маша Єфросиніна поділилася дієвою антистрес-схемою

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 17:38
Передоз негативу: Маша Єфросиніна поділилася дієвою антистрес-схемою
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча озвучила власну схему боротьби з негативом

Маша Єфросиніна ділиться з шанувальниками своїми секретами і лайфхаками, і дає поради по догляду, стилю, а також мотивує і надихає не тільки віртуально, але і під час особистих зустрічей і семінарів. Також вона знімає веселі ролики зі змістом, які по достоїнству оцінюють її передплатники. В цей раз теледіва вирішила поговорити про способи захист від негативної інформації та иантистресс-терапії, доступною кожному.

Ведуча позує в затишному стильному ансамблі – свитшоты і штанах з ніжним террактовим квітковим принтом на молочному тлі полотна. Вона сидить на чорній шкіряній кушетці і променисто посміхається в камеру.

"Знання примножують печаль... Не пам'ятаю, хто це сказав. Але в наш час, вони ще й сильно множать стрес, я вважаю. І зараз я все уважніше спостерігаю, як люди старанно оберігають себе від "отруєння" поганими новинами: хто перестав читати їх, хто у великій своїй масі пішов до психоаналітиків, хто піддався захисный реакції своєї психіки і вважає, що все, що відбувається, його не торкнеться...І я запевняю вас, всі ці рішення мають право на існування: людина — не машина, вона не вічна. Тому він захищається, як може, від того обсягу негативної інформації, яку вже мало хто здатний обробити", - поділилася своїми спостереженнями Маша.

Передоз негативу: Маша Єфросиніна поділилася дієвою антистрес-схемою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона зізналася, що намагається не піддаватися загальній апатії, і чесно ділиться зі своїми читачами тільки хорошим.

"Коли зрозуміла, що теж передоз негативу повсюдно, внесла корективи у свій спосіб життя:

- проводжу весь свій вільний час з дітьми і чоловіком.

- замутировала всі новинні телеграм канали, щоб читати їх тоді, коли є внутрішня можливість.

- Вечорами повернули з чоловіком традицію гуляти по кілька кілометрів: так напевно проводиться час без телефонів, можна поспілкуватися і провести час на повітрі.

Передоз негативу: Маша Єфросиніна поділилася дієвою антистрес-схемою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

- Виключила повністю алкоголь - від нього точно тільки додаткове навантаження на організм ( особливо у жінок) і дод. стрес. Ну, хіба що якщо доведуть, що він лікує коронавірус - підемо всі дружно в запій.

- Вдома правило - ніяких фільмів про вбивства і всяку похмуру фігню... Дивимося мультфільми і комедії.

- Спорт: системно і без відмовок. Здоров'я зараз - найкраща страховка від хвороб. І, поза сумнівами, краща Антистрес терапія. Але займайтеся лише тим, що подобається, а не бісить.

- Повернулася в системні медитації. Рекомендую всім. Правда. Два рази в день відключити мозок - від нього вам буде тільки подяку.

Передоз негативу: Маша Єфросиніна поділилася дієвою антистрес-схемою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

- Лягаю спати не пізніше 23.00. І ніяких серіалів на ніч. Це важко, але реально вранці відчуваєш різницю.

Не обов'язково слідувати моїм правилами! Встановіть свої! Головне, пам'ятайте, статистика говорить, що людство зараз мільйонами помирає не від вірусів, а від хвороб, викликаних хронічним стресом", - нагадала теледіва.

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