Передоз негатива: Маша Ефросинина поделилась действенной антистресс-схемой

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая озвучила собственную схему борьбы с негативом

Маша Ефросинина делится с поклонниками своими секретами и лайфхаками, и дает советы по уходу, стилю, а также мотивирует и вдохновляет не только виртуально, но и во время личных встреч и семинаров. Также она снимает веселые ролики со смыслом, которые по достоинству оценивают ее подписчики. В этот раз теледива решила поговорить о способах защита от негативной информации и иантистресс-терапии, доступной каждому.

Ведущая позирует в уютном стильном ансамбле – свитшоте и брюках с нежным террактовым цветочным принтом на молочном фоне полотна. Она сидит на кожаной черной кушетке и лучезарно улыбается в камеру.

"Знания умножают печаль... Не помню, кто это сказал. Но в наше время, они еще и сильно умножают стресс, я считаю. И сейчас я все внимательнее наблюдаю, как люди старательно оберегают себя от "отравления" плохими новостями: кто перестал их читать, кто в большой своей массе пошел к психоаналитикам, кто поддался защитной реакции своей психики и считает, что всё происходящее его не коснется...И я уверяю вас, все эти решения имеют право на существование: человек — не машина, он не вечен. Поэтому защищается он, как может, от того объема негативной информации, которую уже мало кто способен обработать", - поделилась своими наблюдениями Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Она призналась, что старается не поддаваться общей апатии, и честно делится с подписчиками только хорошим.

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"Когда поняла, что тоже передоз негатива повсеместно, внесла коррективы в свой образ жизни:

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- провожу все свое свободное время с детьми и мужем.

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- замутировала все новостийные телеграмм каналы, чтобы читать их тогда, когда есть внутренняя возможность.

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- По вечерам вернули с мужем традицию гулять по несколько километров: так наверняка проводится время без телефонов, можно пообщаться и провести время на воздухе.



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Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

- Исключила полностью алкоголь - от него точно только дополнительная нагрузка на организм ( особенно у женщин) и доп. стресс. Ну, разве что если докажут, что он лечит коронавирус - уйдем все дружно в запой.

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- Дома правило - никаких фильмов про убийства и всякую мрачную фигню... Смотрим мультфильмы и комедии.

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- Спорт: системно и без отговорок. Здоровье сейчас - лучшая страховка от болезней. И, вне сомнений, лучшая Антистресс терапия. Но занимайтесь только тем, что нравится, а не бесит.

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- Вернулась в системные медитации. Рекомендую всем. Правда. Два раза в день отключить мозг - от него вам будет только благодарность.



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Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

- Ложусь спать не позже 23.00. И никаких сериалов на ночь. Это тяжело, но реально ощущаешь утром разницу.

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Не обязательно следовать моим правилам! Установите свои! Главное, помните, статистика говорит, что человечество сейчас миллионами умирает не от вирусов, а от болезней, вызванных хроническим стрессом", - напомнила теледива.

Ранее Маша Ефросинина показала зажигательные танцы с сыночком Александром.