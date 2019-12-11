Переборовши досвід важких відносин: екс-підопічна Наталії Могилевської випустила дебютний кліп

Анастасія Рубцова (фото: прес-служба)

Атмосферу кліпу задають "містичні" пейзажі Скандинавії

Співачка Анастасія Рубцова, яка заявила про себе на проекті Х-Фактор (СТБ), а в подальшому присвятила три роки свого творчого життя групі REAL O, працюючи під наставництвом з Наталею Могилевською, представила екранізацію сольного треку "Break away" під псевдонімом RUBTSOVA. Артистка не лише виступила автором пісні, а й самостійно організувала весь знімальний процес і зрежисирувала кліп.

За словами співачки, на створення треку її підштовхнув досвід важких відносин: “На момент відходу з групи REAL O, моє життя супроводжувалася і розривом тривалих, але непростих відносин, в яких мене неодноразово зраджували. Довго переживала і збирала себе по шматках. Тягне за собою почуття. Але одного разу сказала собі: більше не хочу цього, хочу звільнитися, щоб злетіти, стати щасливою і зустріти свою людину. Цьому стану звільнення і шлях до нової сильної себе я і присвятила свій авторський трек Break away. Це мій маніфест", — коментує артистка.

Також співачка розповіла про вибір місця для зйомок:

"В моїй голові ясно бачилася Північ. Скандинавія. Я ні краплі не сумнівалася, що це ідеальне місце, хоч ніколи там не була. Спочатку думала про Норвегію. А потім зрозуміла, що в цій історії немає нічого краще Ісландії. З обривами у холодного океану, безкрайніми долинами і скелями, льодовиками і водоспадами... Ще до зйомок кліпу я мріяла саме про цей острів. Але тоді мені здавалося, що потрапити в те далеке, загадкове і незвичайне місце нереально, тим більше для зйомок кліпу. А потім я дозволила собі і повірила. Довелося трохи почекати і багато попрацювати. Та через рік я сама спланувала і організувала на цьому острові зйомку своєї мрії".

RUBTSOVA - Break Away

Над створенням синглу RUBTSOVA працювала з Томашем Лукачем. Він виступив співавтором музики та аранжувальником пісні.

Для екранізації треку співачка вибрала далеку і казкову Ісландію, з холодною, фактурною і негостинною природою. Саме там артистка знайшла безумовну природу, з потрібним суворим характером і глибокою атмосферою, без домішок урбана і людського втручання.

Пояснюючи вибір локації, RUBTSOVA доповнила: “За моєю задумом, ідея кліпу - подорож по безкрайніх непривітним просторах, яку проходить душа, прийнявши складне, але важливе для себе рішення. Це подорож ділиться на три етапи “пробудження-боротьба-звільнення". В результаті — зцілюєшся, стаєш сильною і легкою, відкриваючи нові горизонти".

Анастасія Рубцова у зйомках нового кліпу на трек Break away (фото: прес-служба артистки)

Нагадаємо, раніше співачка Аня Нілова представила проникливий кліп "З тобою".