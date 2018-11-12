People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Зірки отримали нагороди в області кіномистецтва, музичної індустрії та інтернету
Увечері 11 листопада в Санта-Моніці (Каліфорнія, США) відбулася 44-я церемонія нагородження щорічної премії People's Choice Awards. Найпопулярніші фільми, серіали й музику вибирають користувачі мережі шляхом голосування.
Незважаючи на урочистість заходу, багато в цей вечір говорили про пожежі, що охопили Каліфорнію. Так, 44-річна Вікторія Бекхем, що отримала нагороду в номінації "Ікона стилю", і у якої є будинок у Лос-Анджелесі, відзначила прекрасну роботу пожежників.
Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/justjared)
Що стосується переможців, то улюбленим фільмом глядачі назвали картину "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Вона ж удостоїлася нагороди в номінації "Улюблена актриса".
Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/justjared)
А ось улюбленим актором став Чедвік Боузман, виконавець головної ролі у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther).
Хлое Кардашьян перемогла в номінації "Зірка реаліті-шоу", шоу Елен Дедженерес стало кращим в категорії денних програм, а шоу Джиммі Фэллона - в категорії вечірніх.
Фото: сімейство Кардашьян (instagram.com/kardashians_argentina)
Кращою співачкою назвали Нікі Мінаж, співаком - канадського виконавця Шона Мендеса, кращий виконавець в стилі кантрі - Блейк Шелтон.
Фото: Нікі Мінаж (iinstagram.com/ro_officially)
Повний список переможців премії People's Choice Awards 2018:
КІНО та ТБ
Улюблений фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений екшн-фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений комедійний фільм — "Шпигун, який мене кинув" (The Spy Who Dumped Me)
Улюблений драматичний фільм — "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)
Улюблений сімейний фільм — "Суперсімейка 2" (Incredibles 2)
Улюблена актриса — Скарлетт Йоханссон, "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений актор — Чедвік Боузман, "Чорна пантера" (Black Panther)
Улюблена екшн-актриса — Данай Гурира, "Чорна пантера" (Black Panther)
Улюблений драматичний актор — Джеймі Дорнан, "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)
Улюблена комедійна актриса — Мелісса Маккарті, "Душа компанії", (Life of the Party)
Улюблене ТВ-шоу — "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблений драматичний серіал — "Ривердейл" (Riverdale)
Улюблений комедійний серіал — "Помаранчевий — хіт сезону" (Orange Is the New Black)
Улюблене реаліті-шоу — "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)
Фото: гості і переможці премії People's Choice Awards (instagram.com)
Улюблене відновлене шоу — "Династія" (Династія)
Улюблене змагальне шоу — "Голос" (The Voice)
Улюблений конкурсант — Медді Попп, American Idol
Улюблений ТВ-актор — Гаррі Шам, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблена ТВ-актриса — Кетрін Макнамара, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблена драматична ТВ-актриса — Маришка Харгитей, "Закон і порядок" ( Law&Order: SVU)
Улюблений комедійний ТВ-актор — Джим Парсонс, "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory)
Улюблене вечірній ТБ-шоу — "Сьогодні ввечері з Джиммі Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)
Улюблене денний ТБ-шоу — "Шоу Елен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show)
Улюблена зірка реаліті-шоу — Хлое Кардашьян, "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)
Улюблений фантастичний серіал — "Вайнона Ерп" (Wynona Earp)
МУЗИКА
Улюблений альбом року — Нікі Мінаж, Queen
Улюблений виконавець — Дрейк
Улюблена виконавиця — Нікі Мінаж
Улюблений кантрі-виконавець — Блейк Шелтон
Улюблена група — BTS
Улюблена пісня — Idol, BTS
Улюблений концертний тур — Тейлор Свіфт, Reputation Tour
Улюблений латинський музикант — CNCO
Улюблений відеокліп — Idol, BTS
СПЕЦІАЛЬНІ
Улюбленець публіки — Брайан Стівенсон
Ікона стилю — Вікторія Бекхем
Ікона року — Мелісса Маккарті
Вихованець року — Crusoe the Celebrity Dachshund
Улюблена зірка в соцмережах — Шейн Доусон
Улюблена зірка публіки — BTS
Б'юті-инфлюенсер — Джеймс Чарльз
Улюблений комедіант — Кевін Харт
Нагадаємо, що відома співачка стала "Жінкою року" за версією Billboard
Зазначимо, відомий журнал People вкотре вибрав володаря звання "найсексуальніший чоловік з нині живих". В 2018 році ним став популярний британський актор Ідріс Ельба.
Раніше були названі 20 кращих фільмів 2018 року.
Відео: РБК-Україна