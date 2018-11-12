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People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Lite » Зірки 12.11.2018 - 13:16
People's Choice Awards 2018: названі переможці премії
Фото: People's Choice Awards 2018 (колаж РБК-Україна)

Зірки отримали нагороди в області кіномистецтва, музичної індустрії та інтернету

Увечері 11 листопада в Санта-Моніці (Каліфорнія, США) відбулася 44-я церемонія нагородження щорічної премії People's Choice Awards. Найпопулярніші фільми, серіали й музику вибирають користувачі мережі шляхом голосування.

Незважаючи на урочистість заходу, багато в цей вечір говорили про пожежі, що охопили Каліфорнію. Так, 44-річна Вікторія Бекхем, що отримала нагороду в номінації "Ікона стилю", і у якої є будинок у Лос-Анджелесі, відзначила прекрасну роботу пожежників.

People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/justjared)

Що стосується переможців, то улюбленим фільмом глядачі назвали картину "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Вона ж удостоїлася нагороди в номінації "Улюблена актриса".

People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/justjared)

А ось улюбленим актором став Чедвік Боузман, виконавець головної ролі у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther).

Хлое Кардашьян перемогла в номінації "Зірка реаліті-шоу", шоу Елен Дедженерес стало кращим в категорії денних програм, а шоу Джиммі Фэллона - в категорії вечірніх.

People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Фото: сімейство Кардашьян (instagram.com/kardashians_argentina)

Кращою співачкою назвали Нікі Мінаж, співаком - канадського виконавця Шона Мендеса, кращий виконавець в стилі кантрі - Блейк Шелтон.

People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Фото: Нікі Мінаж (iinstagram.com/ro_officially)

Повний список переможців премії People's Choice Awards 2018:

КІНО та ТБ

Улюблений фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений екшн-фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений комедійний фільм — "Шпигун, який мене кинув" (The Spy Who Dumped Me)
Улюблений драматичний фільм — "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)
Улюблений сімейний фільм — "Суперсімейка 2" (Incredibles 2)
Улюблена актриса — Скарлетт Йоханссон, "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)
Улюблений актор — Чедвік Боузман, "Чорна пантера" (Black Panther)
Улюблена екшн-актриса — Данай Гурира, "Чорна пантера" (Black Panther)
Улюблений драматичний актор — Джеймі Дорнан, "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)
Улюблена комедійна актриса — Мелісса Маккарті, "Душа компанії", (Life of the Party)
Улюблене ТВ-шоу — "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблений драматичний серіал — "Ривердейл" (Riverdale)
Улюблений комедійний серіал — "Помаранчевий — хіт сезону" (Orange Is the New Black)
Улюблене реаліті-шоу — "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)

 

Фото: гості і переможці премії People's Choice Awards (instagram.com)


Улюблене відновлене шоу — "Династія" (Династія)
Улюблене змагальне шоу — "Голос" (The Voice)
Улюблений конкурсант — Медді Попп, American Idol
Улюблений ТВ-актор — Гаррі Шам, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблена ТВ-актриса — Кетрін Макнамара, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)
Улюблена драматична ТВ-актриса — Маришка Харгитей, "Закон і порядок" ( Law&Order: SVU)
Улюблений комедійний ТВ-актор — Джим Парсонс, "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory)
Улюблене вечірній ТБ-шоу — "Сьогодні ввечері з Джиммі Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)
Улюблене денний ТБ-шоу — "Шоу Елен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show)
Улюблена зірка реаліті-шоу — Хлое Кардашьян, "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)
Улюблений фантастичний серіал "Вайнона Ерп" (Wynona Earp)

МУЗИКА

Улюблений альбом року Нікі Мінаж, Queen
Улюблений виконавецьДрейк
Улюблена виконавиця Нікі Мінаж
Улюблений кантрі-виконавецьБлейк Шелтон
Улюблена група — BTS
Улюблена пісня — Idol, BTS
Улюблений концертний тур — Тейлор Свіфт, Reputation Tour
Улюблений латинський музикант — CNCO
Улюблений відеокліп — Idol, BTS

СПЕЦІАЛЬНІ

Улюбленець публіки — Брайан Стівенсон
Ікона стилю — Вікторія Бекхем

Ікона року — Мелісса Маккарті
Вихованець року — Crusoe the Celebrity Dachshund
Улюблена зірка в соцмережах — Шейн Доусон
Улюблена зірка публіки — BTS
Б'юті-инфлюенсер — Джеймс Чарльз
Улюблений комедіант — Кевін Харт

Нагадаємо, що відома співачка стала "Жінкою року" за версією Billboard

Зазначимо, відомий журнал People вкотре вибрав володаря звання "найсексуальніший чоловік з нині живих". В 2018 році ним став популярний британський актор Ідріс Ельба.

Раніше були названі 20 кращих фільмів 2018 року.

Відео: РБК-Україна

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