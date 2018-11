People's Choice Awards 2018: названі переможці премії

Фото: People's Choice Awards 2018 (колаж РБК-Україна)

Зірки отримали нагороди в області кіномистецтва, музичної індустрії та інтернету

Увечері 11 листопада в Санта-Моніці (Каліфорнія, США) відбулася 44-я церемонія нагородження щорічної премії People's Choice Awards. Найпопулярніші фільми, серіали й музику вибирають користувачі мережі шляхом голосування.

Незважаючи на урочистість заходу, багато в цей вечір говорили про пожежі, що охопили Каліфорнію. Так, 44-річна Вікторія Бекхем, що отримала нагороду в номінації "Ікона стилю", і у якої є будинок у Лос-Анджелесі, відзначила прекрасну роботу пожежників.

Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/justjared)

Що стосується переможців, то улюбленим фільмом глядачі назвали картину "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War) зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Вона ж удостоїлася нагороди в номінації "Улюблена актриса".

Фото: Скарлетт Йоханссон (instagram.com/justjared)

А ось улюбленим актором став Чедвік Боузман, виконавець головної ролі у фільмі "Чорна пантера" (Black Panther).

Хлое Кардашьян перемогла в номінації "Зірка реаліті-шоу", шоу Елен Дедженерес стало кращим в категорії денних програм, а шоу Джиммі Фэллона - в категорії вечірніх.

Фото: сімейство Кардашьян (instagram.com/kardashians_argentina)

Кращою співачкою назвали Нікі Мінаж, співаком - канадського виконавця Шона Мендеса, кращий виконавець в стилі кантрі - Блейк Шелтон.

Фото: Нікі Мінаж (iinstagram.com/ro_officially)

Повний список переможців премії People's Choice Awards 2018:

КІНО та ТБ

Улюблений фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

Улюблений екшн-фільм — "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

Улюблений комедійний фільм — "Шпигун, який мене кинув" (The Spy Who Dumped Me)

Улюблений драматичний фільм — "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)

Улюблений сімейний фільм — "Суперсімейка 2" (Incredibles 2)

Улюблена актриса — Скарлетт Йоханссон, "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War)

Улюблений актор — Чедвік Боузман, "Чорна пантера" (Black Panther)

Улюблена екшн-актриса — Данай Гурира, "Чорна пантера" (Black Panther)

Улюблений драматичний актор — Джеймі Дорнан, "П'ятдесят відтінків свободи" (Fifty Shades Freed)

Улюблена комедійна актриса — Мелісса Маккарті, "Душа компанії", (Life of the Party)

Улюблене ТВ-шоу — "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Улюблений драматичний серіал — "Ривердейл" (Riverdale)

Улюблений комедійний серіал — "Помаранчевий — хіт сезону" (Orange Is the New Black)

Улюблене реаліті-шоу — "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)

Фото: гості і переможці премії People's Choice Awards (instagram.com)



Улюблене відновлене шоу — "Династія" (Династія)

Улюблене змагальне шоу — "Голос" (The Voice)

Улюблений конкурсант — Медді Попп, American Idol

Улюблений ТВ-актор — Гаррі Шам, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Улюблена ТВ-актриса — Кетрін Макнамара, "Сутінкові мисливці" (Shadowhunters: The Mortal Instruments)

Улюблена драматична ТВ-актриса — Маришка Харгитей, "Закон і порядок" ( Law&Order: SVU)

Улюблений комедійний ТВ-актор — Джим Парсонс, "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory)

Улюблене вечірній ТБ-шоу — "Сьогодні ввечері з Джиммі Фэллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Улюблене денний ТБ-шоу — "Шоу Елен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show)

Улюблена зірка реаліті-шоу — Хлое Кардашьян, "Сімейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians)

Улюблений фантастичний серіал — "Вайнона Ерп" (Wynona Earp)

МУЗИКА

Улюблений альбом року — Нікі Мінаж, Queen

Улюблений виконавець — Дрейк

Улюблена виконавиця — Нікі Мінаж

Улюблений кантрі-виконавець — Блейк Шелтон

Улюблена група — BTS

Улюблена пісня — Idol, BTS

Улюблений концертний тур — Тейлор Свіфт, Reputation Tour

Улюблений латинський музикант — CNCO

Улюблений відеокліп — Idol, BTS

СПЕЦІАЛЬНІ

Улюбленець публіки — Брайан Стівенсон

Ікона стилю — Вікторія Бекхем

Ікона року — Мелісса Маккарті

Вихованець року — Crusoe the Celebrity Dachshund

Улюблена зірка в соцмережах — Шейн Доусон

Улюблена зірка публіки — BTS

Б'юті-инфлюенсер — Джеймс Чарльз

Улюблений комедіант — Кевін Харт



