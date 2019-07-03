В паєтках і золоті: Кайлі Дженнер блищить у відвертій пляжній фотосесії

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner)

Знаменита бізнесвумен представила нову рекламну кампанію

Кайлі Дженнер продовжує радувати фоловерів новинками з власної косметичної лінії, а також відвертими кадрами для її промо-акції. Так, чергова колекція під романтичною назвою Under the Sea вже 10 липня вирушить до шанувальників по всьому світу. Але вже зараз 21-річна зірка зайнята її піаром. Кілька годин тому вона опублікувала перші кадри з рекламної кампанії. Головною моделлю стала сама Кайлі. Щоб в найкращому світлі представити палетки яскравих тіней, переливи хайлайтеров і соковиті відтінки блисків для губ, зйомку було вирішено провести на пляжі.

Кайлі Дженнер анонсувала нову колекцію косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тут і постала наймолодша мільярдерка у світі, примірявши досить відверте вбрання. Вона позує в світло-сірому купальнику великої в'язки, а також міні-спідниці, розшитій сріблясто-золотавими паєтками. У вухах у неї великі сережки-кільця золотистого відтінку, на руках – такі ж браслети і кільця, а на голові – крислатий солом'яний капелюх. Макіяж Дженнер зробили яскравий: смарагдові стрілки на повіках, рожевий блиск на губах і яскравий рум'янець на щоках... А все тіло переливається вологим сяйвом, чи то від крапель води, чи то від вже згаданого хайлайтера. Образ вийшов по-справжньому літнім, а кадри чудово передають всю безтурботність і легкість спекотної пори.

Косметика Кайлі користується величезною популярністю (фото: instagram.com/kyliejenner)

Після того як Кайлі поділилася знімками, першою не втрималася від компліментів Кім Кардаш'ян. Вона написала під фото своєї молодшої сестри: "Така красива!"... Слідом за нею свої захоплення поспішили висловити й інші шанувальники 21-річної зірки.

Кайлі – головна модель своїх кампаній (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, знамениті сестри завжди підтримують один одного, у тому числі в бізнесі. Приміром, коли Кортні запускала свій сайт Poosh, Кім старанно його рекламувала у себе на сторінці. Також дівчата часто роблять спільні проекти, об'єднуючи зусилля, а заодно і мільйонні армії своїх фоловерів. Що ж, в умінні побудувати успішні проекти їм не відмовиш!