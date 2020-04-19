Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Телеведуча привітала своїх фоловерів з Великоднем
Леся Нікітюк під час карантину знаходиться разом зі своєю родиною в рідному Хмельницькому. Популярна українська телеведуча не сумує - вона проводить прямі ефіри, спілкується з шанувальниками і бере участь у флешмобах, і розповідає про свої звички на карантині. Сьогодні, 19 квітня, Леся привітала всіх українців з Великоднем.
Телеведуча також захопила мережу своїм святковим одягом. Леся наділу яскраву блузку рожевого кольору фуксії. При цьому на підносі вона тримає великодню тарілку. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Друзі! Я вітаю всіх вас з цим прекрасним святом!!! Святом Великодня!!! Хай щастя і веселий настрій проникне в кожну родину! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – підписала фото Нікітюк.
Користувачі мережі також прокоментували її фото і привітання зі святом.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани.