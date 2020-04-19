Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча привітала своїх фоловерів з Великоднем

Леся Нікітюк під час карантину знаходиться разом зі своєю родиною в рідному Хмельницькому. Популярна українська телеведуча не сумує - вона проводить прямі ефіри, спілкується з шанувальниками і бере участь у флешмобах, і розповідає про свої звички на карантині. Сьогодні, 19 квітня, Леся привітала всіх українців з Великоднем.

Телеведуча також захопила мережу своїм святковим одягом. Леся наділу яскраву блузку рожевого кольору фуксії. При цьому на підносі вона тримає великодню тарілку. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзі! Я вітаю всіх вас з цим прекрасним святом!!! Святом Великодня!!! Хай щастя і веселий настрій проникне в кожну родину! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – підписала фото Нікітюк.

Користувачі мережі також прокоментували її фото і привітання зі святом.

Вітаю також. Добрих і світлих свят;

Дякую Леся, і тебе зі святом;

Воістину воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! А казала, що немає у що вдягнутися... прибідняєшся ти Леся. Таку я тебе люблю

Дуже красива!!! Христос воскрес!

Знову шикарно, браво

Любові вам і миру в душі!

Леся ви незрівнянна вам так личить ця блузка! Зі святом вас, смачної паски!

Леся, зі святом, Христос Воскрес!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани.