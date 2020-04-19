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Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2020 - 20:01
Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча привітала своїх фоловерів з Великоднем

Леся Нікітюк під час карантину знаходиться разом зі своєю родиною в рідному Хмельницькому. Популярна українська телеведуча не сумує - вона проводить прямі ефіри, спілкується з шанувальниками і бере участь у флешмобах, і розповідає про свої звички на карантині. Сьогодні, 19 квітня, Леся привітала всіх українців з Великоднем.

Телеведуча також захопила мережу своїм святковим одягом. Леся наділу яскраву блузку рожевого кольору фуксії. При цьому на підносі вона тримає великодню тарілку. Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образомВеликодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзі! Я вітаю всіх вас з цим прекрасним святом!!! Святом Великодня!!! Хай щастя і веселий настрій проникне в кожну родину! Люблю вас. Христос Воскрес!!!" – підписала фото Нікітюк.

Користувачі мережі також прокоментували її фото і привітання зі святом.

  • Вітаю також. Добрих і світлих свят;
  • Дякую Леся, і тебе зі святом;
  • Воістину воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! А казала, що немає у що вдягнутися... прибідняєшся ти Леся. Таку я тебе люблю
  • Дуже красива!!! Христос воскрес!
  • Знову шикарно, браво
  • Любові вам і миру в душі!
  • Леся ви незрівнянна вам так личить ця блузка! Зі святом вас, смачної паски!
  • Леся, зі святом, Христос Воскрес!

Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Великодній зайчик: Леся Нікітюк захопила яскравим святковим образом

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани.

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