Хлопці гуляють: Юрій Горбунов розтчулив підписників своїм підрослим синочком

Колаж РБК-Україна

Відомий телеведучий порадував підписників новим фото з Іваном

Горбунов у своєму Instagram показав підрісшого синочка. Вперше телеведучий показав обличчя сина у серпні напередодні свого дня народження.

Ось уже майже 2 роки тому актор та телеведучий Юрій Горбунов та ведуча з телепрограми "Світське життя" Катя Осадча стали батьками. У пари народився син, якого вони назвали Іваном.

Юрій опублікував фото зі своїм маленьким сином. На фото Юрій позує на камеру, в той час, як його синок кудись котить іграшкову машинку. Фото Юрій підписав хештегом #хлопцігуляють.

Скріншот поста (instagram.com/gorbunovyuriy)

В одному з інтерв'ю Горбунов розповідав: "Якщо тато і мама брали участь у створенні дитини, незважаючи на те, що народжувала його мама, без тата нічого б не було. Тому вони повинні однаково приділяти увагу – однозначно, тим більше, коли це хлопчик". Гортаючи Instagram-профіль Юрія, можна вважати, що він відмінно справляється з роллю батька.

Нагадаємо, що Катя Осадча в елегантній сукні відвідала офіційний захід в Києві.

Раніше Гобунов і Осадча порадували шанувальників яскравим осіннім фото.