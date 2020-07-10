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Татова пестунка: Девід Бекхем розчулив рідкісними знімками дочки-іменинниці

П'ятниця 10 липня 2020 19:31
Татова пестунка: Девід Бекхем розчулив рідкісними знімками дочки-іменинниці
Девід Бекхем і Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Lite

В малої день народження

Легендарний екс-футболіст Девід Бекхем і його дружина – екс-співачка, а зараз дизайнер і головна Instagram-мама Вікторія Бекхем – підірвали інтернет рідкісними знімками своєї доньки Харпер. Вся справа в тому, що дівчинці сьогодні виповнилося 9 років. «Моїй прекрасній леді! З днем народження тебе, незвичайна дівчинка! Тато любить тебе, дитинко! Давай танцювати під пісню, під яку ми танцюємо з тобою з самого нашого першого дня разом», – написав Девід, що просто без розуму від доньки. «З днем народження, Харпер, ми любимо тебе дуже-дуже-дуже сильно!», – написала більш скромний коментар Вікторія.

Вікторія зворушливо привітала малечу (відео: instagram.com/victoriabeckham)

І Девід, і Вікторія виставили відеопідбірки фото дівчинки. На них Харпер – від самого народження, зовсім ще дитина, до дорослої милої дівчини. Дивлячись на фото, розумієш, чужі діти дійсно швидко ростуть! На шматочку відео, яким поділився легендарний футболіст, є навіть кадри, де крихітка біжить за татом по футбольному полю – поганяти м'яч. Що ж, це, мабуть, спадкове!

Девід також постарався (відео: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, що Харпер – єдина дівчинка серед чотирьох дітей, яка завжди оточена увагою і любов'ю. У сім'ї також є три сини: 21-річний Бруклін, 15-річний Круз, 17-річний просто обожнюють сестричку. Це чудово видно також по відео, яке запостили батьки, фото братів тут теж є. Самі вони також постарись зворушливо привітати Харпер Севен.

Чи треба говорити, що обидва пости моментально назбирали просто море лайків та коментарів: «Хочу таку ж дружну сім'ю», «Девід, Вікторія, яку ж красуню ви зробили, вітаємо», «Маля, будь найщасливішою в світі!», «Зі святом вас всіх», «Спасибі, що ділитесь своїм щастям».

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