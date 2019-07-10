Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчям

Девід Бекхем з дочкою (фото: instagram.com/davidbeckham)

Єдина дочка в зірковому сімействі відзначила день народження

Девід Бекхем – світова знаменитість і один з кращих спортсменів, який, тим не менш, встигає при цьому бути ідеальним чоловіком і люблячим батьком. Здається, ця іпостась йому навіть більше подобається. Він душі не чує в своїй родині, кожну хвилину поспішає провести з Вікторією та дітьми. А якщо намічається якесь свято, то він першим поспішає привітати винуватця. Сьогодні їмним стала молодша дитина Вікторії і Девіда і єдина дівчинка в знаменитому британському сімействі – Харпер Севен.

Девід та Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Малятку, якої сьогодні, 10 липня, виповнилося 8 років, Девід написав зворушливий пост. Він опублікував два фото. Вони з Харпер позують на тлі поля. Дівчинка обіймає і цілує тата, а він тільки щасливо посміхається. "Що ще може сказати тато, крім того, що я так сильно люблю тебе, маленька дівчинка! І, будь ласка, перестань дорослішати... З днем народження, моя красуня... Твоя посмішка розтопила всі наші серця", – підписав він кадри.

Бекхеми обожнюють сімейні свята (фото: instagram.com/davidbeckham)

Треба визнати, що Вікторія прищепила всій родині почуття стилю. Знаменитий футболіст одягнув сіру спортивну куртку, які доповнив кепі гірчичного відтінку, а також сонцезахисними окулярами. А дівчинка приміряла яскраво-синє плаття з мереживною оборкою. До речі, Харпер обожнює покази своєї знаменитої мами. Взимку, коли Віторія представляла в Лондоні свою колекцію, підтримати її зібралася вся сім'я. І Харпер однозначно стала зіркою серед гостей. Юна красуня, як завжди, була привітна і з задоволенням позувала з відомими особистостями зі світу моди.

Харпер – улюблениця всієї родини (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Слідом за чоловіком малу поспішила привітати і Вікторія. Вона опублікувала ніжне фото в фіолетових квітах, написавши: "З днем народження, маленька дівчинка з самим великим серцем! Поцілунки від мами, тата і твоїх старших братів".

Дівчинка росте стильною в маму (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Втім, дитину вона вже почала "вітати" ще вчора. Харпер Севен прийшла провідати маму під час робочих зйомок, і Вікторія не втрималася від спільного знімка. На фото вона "коронувала" дівчинку, давши зрозуміти, що вона у них в сім'ї – справжня принцеса.