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Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчям

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 18:57
Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчям
Девід Бекхем з дочкою (фото: instagram.com/davidbeckham)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Єдина дочка в зірковому сімействі відзначила день народження

Девід Бекхем – світова знаменитість і один з кращих спортсменів, який, тим не менш, встигає при цьому бути ідеальним чоловіком і люблячим батьком. Здається, ця іпостась йому навіть більше подобається. Він душі не чує в своїй родині, кожну хвилину поспішає провести з Вікторією та дітьми. А якщо намічається якесь свято, то він першим поспішає привітати винуватця. Сьогодні їмним стала молодша дитина Вікторії і Девіда і єдина дівчинка в знаменитому британському сімействі – Харпер Севен.

Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчямБудь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчямДевід та Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

Малятку, якої сьогодні, 10 липня, виповнилося 8 років, Девід написав зворушливий пост. Він опублікував два фото. Вони з Харпер позують на тлі поля. Дівчинка обіймає і цілує тата, а він тільки щасливо посміхається. "Що ще може сказати тато, крім того, що я так сильно люблю тебе, маленька дівчинка! І, будь ласка, перестань дорослішати... З днем народження, моя красуня... Твоя посмішка розтопила всі наші серця", – підписав він кадри.

Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчямБекхеми обожнюють сімейні свята (фото: instagram.com/davidbeckham)

Треба визнати, що Вікторія прищепила всій родині почуття стилю. Знаменитий футболіст одягнув сіру спортивну куртку, які доповнив кепі гірчичного відтінку, а також сонцезахисними окулярами. А дівчинка приміряла яскраво-синє плаття з мереживною оборкою. До речі, Харпер обожнює покази своєї знаменитої мами. Взимку, коли Віторія представляла в Лондоні свою колекцію, підтримати її зібралася вся сім'я. І Харпер однозначно стала зіркою серед гостей. Юна красуня, як завжди, була привітна і з задоволенням позувала з відомими особистостями зі світу моди.

Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчямХарпер улюблениця всієї родини (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Слідом за чоловіком малу поспішила привітати і Вікторія. Вона опублікувала ніжне фото в фіолетових квітах, написавши: "З днем народження, маленька дівчинка з самим великим серцем! Поцілунки від мами, тата і твоїх старших братів".

Будь ласка, перестань дорослішати: Девід Бекхем зворушливо привітав дочку з 8-річчямДівчинка росте стильною в маму (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Втім, дитину вона вже почала "вітати" ще вчора. Харпер Севен прийшла провідати маму під час робочих зйомок, і Вікторія не втрималася від спільного знімка. На фото вона "коронувала" дівчинку, давши зрозуміти, що вона у них в сім'ї – справжня принцеса.

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