ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Папина любимица: Дэвид Бэкхем растрогал редкими снимками дочери-именинницы

Пятница 10 июля 2020 19:31
Папина любимица: Дэвид Бэкхем растрогал редкими снимками дочери-именинницы
Дэвид Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Lite

В малой день рождения

Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм и его жена – экс-певица, а сейчас дизайнер и главная Instagram-мама Виктория Бекхэм – взорвали интернет редкими снимками своей дочери Харпер. Все дело в том, что девочке сегодня исполнилось 9 лет. «Моей прекрасной леди! С днем рождения тебя, необыкновенная девочка! Папа любит тебя, детка! Давай танцевать под песню, под которую мы танцуем с тобой с самого нашего первого дня вместе», – написал Дэвид, просто без ума от дочки. «С днем рождения, Харпер, мы любим тебя очень-очень-очень сильно!», – написала более скромный комментарий Виктория.

Виктория трогательно поздравила малышей (видео: instagram.com/victoriabeckham)

И Дэвид, и Виктория выставили видеоподборки фото девочки. На них Харпер – от самого рождения, совсем еще ребенок, до взрослого милой девушки. Глядя на фото, понимаешь, чужие дети и правда быстро растут! На кусочке видео, которым поделился легендарный футболист, есть даже кадры, где крошка бежит за папой по футбольному полю – погонять мяч. Что ж, это, видимо, наследственное!

Дэвид также постарался (видео: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, что Харпер – единственная девочка среди четверых детей, которая всегда окружена вниманием и любовью. В семье также есть три сына: 21-летний Бруклин, 15-летний Круз, 17-летний просто обожают сестренку. Это прекрасно видно по видео, которое запостили родители, фото братьев здесь тоже есть. Сами они также постарись трогательно поздравить Харпер Севен.

Надо ли говорить, что обе должности моментально насобирали просто море лайков и комментариев: «Хочу такую же дружную семью», «Дэвид, Виктория, вот же красавицу вы сделали, поздравляем», «Малыш, будь самой счастливой в мире!», «С праздником вас всех», «Спасибо, что делитесь своим счастьем».

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь