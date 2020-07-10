Папина любимица: Дэвид Бэкхем растрогал редкими снимками дочери-именинницы

Дэвид Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/davidbeckham)

В малой день рождения

Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм и его жена – экс-певица, а сейчас дизайнер и главная Instagram-мама Виктория Бекхэм – взорвали интернет редкими снимками своей дочери Харпер. Все дело в том, что девочке сегодня исполнилось 9 лет. «Моей прекрасной леди! С днем рождения тебя, необыкновенная девочка! Папа любит тебя, детка! Давай танцевать под песню, под которую мы танцуем с тобой с самого нашего первого дня вместе», – написал Дэвид, просто без ума от дочки. «С днем рождения, Харпер, мы любим тебя очень-очень-очень сильно!», – написала более скромный комментарий Виктория.

Виктория трогательно поздравила малышей (видео: instagram.com/victoriabeckham)

И Дэвид, и Виктория выставили видеоподборки фото девочки. На них Харпер – от самого рождения, совсем еще ребенок, до взрослого милой девушки. Глядя на фото, понимаешь, чужие дети и правда быстро растут! На кусочке видео, которым поделился легендарный футболист, есть даже кадры, где крошка бежит за папой по футбольному полю – погонять мяч. Что ж, это, видимо, наследственное!

Дэвид также постарался (видео: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, что Харпер – единственная девочка среди четверых детей, которая всегда окружена вниманием и любовью. В семье также есть три сына: 21-летний Бруклин, 15-летний Круз, 17-летний просто обожают сестренку. Это прекрасно видно по видео, которое запостили родители, фото братьев здесь тоже есть. Сами они также постарись трогательно поздравить Харпер Севен.

Надо ли говорить, что обе должности моментально насобирали просто море лайков и комментариев: «Хочу такую же дружную семью», «Дэвид, Виктория, вот же красавицу вы сделали, поздравляем», «Малыш, будь самой счастливой в мире!», «С праздником вас всех», «Спасибо, что делитесь своим счастьем».