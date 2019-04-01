Татова копія: Ірина Білик замилувала ніжним відео з чоловіком і сином

Шанувальники відзначили, що хлопчик дуже схожий на батька
Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно показала підрослого сина Табриза, викликала хвилю розчулення у підписників свого Instagram, поділившись зворушливим сімейним відеороликом.
На ньому її чоловік Аслан Ахмадов і трирічний Табриз весело проводять час у величезній картонній коробці. Малюк лежить на татові і вони вовтузяться і лоскочуть один одного, при цьому заливаючись сміхом. Виглядає ця мила парочка при цьому абсолютно щасливою.
Білик ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її сердечком.
Відео: (instagram.com/bilyk_iryna)
Підписники артистки залишили безліч розчулених коментарів, при цьому багато хто помітив, що Табриз дуже схожий на тата і росте справжнім красенем.
Зазначимо, що у Ірини Білик також є 19-річний син Гліб Оверчук. Табриз був народжений за допомогою сурогатної матері.
Нагадаємо, раніше Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року.
Ми також писали, що Влад Топалов зворушив фанів успіхами у вихованні сина від Регіни Тодоренко.