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Татова копія: Ірина Білик замилувала ніжним відео з чоловіком і сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 15:56
Татова копія: Ірина Білик замилувала ніжним відео з чоловіком і сином
Фото: Ірина Билік з чоловіком і сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники відзначили, що хлопчик дуже схожий на батька

Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно показала підрослого сина Табриза, викликала хвилю розчулення у підписників свого Instagram, поділившись зворушливим сімейним відеороликом.

На ньому її чоловік Аслан Ахмадов і трирічний Табриз весело проводять час у величезній картонній коробці. Малюк лежить на татові і вони вовтузяться і лоскочуть один одного, при цьому заливаючись сміхом. Виглядає ця мила парочка при цьому абсолютно щасливою.

Білик ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її сердечком.

Відео: (instagram.com/bilyk_iryna)

Підписники артистки залишили безліч розчулених коментарів, при цьому багато хто помітив, що Табриз дуже схожий на тата і росте справжнім красенем.

  • "Синку просто супер!"
  • "Які мі мі мі мі мі"
  • "Татова копія! Щастя!"
  • "Яке це щастя! Ваша копія!!! Один в один!"
  • "Які добрі, чудова сім'я"
  • "Красені"
  • "Манюні))"
  • "Сынулик і папулик ...Тісний зв'язок"
  • "справжнє і цінне в житті!!!"
  • "Класне відео вийшло з цією піснею"
  • "У Вас чудові Чоловіки!!!"
  • "Чудові. Табруша так швидко виріс аж не віриться"
  • "Ірочка у Вас чудова сім'я!"

Зазначимо, що у Ірини Білик також є 19-річний син Гліб Оверчук. Табриз був народжений за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року.

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