Татова копія: Ірина Білик замилувала ніжним відео з чоловіком і сином

Фото: Ірина Билік з чоловіком і сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники відзначили, що хлопчик дуже схожий на батька

Відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно показала підрослого сина Табриза, викликала хвилю розчулення у підписників свого Instagram, поділившись зворушливим сімейним відеороликом.

На ньому її чоловік Аслан Ахмадов і трирічний Табриз весело проводять час у величезній картонній коробці. Малюк лежить на татові і вони вовтузяться і лоскочуть один одного, при цьому заливаючись сміхом. Виглядає ця мила парочка при цьому абсолютно щасливою.

Білик ніяк не підписала публікацію, лише супроводила її сердечком.

Відео: (instagram.com/bilyk_iryna)

Підписники артистки залишили безліч розчулених коментарів, при цьому багато хто помітив, що Табриз дуже схожий на тата і росте справжнім красенем.

"Синку просто супер!"

"Які мі мі мі мі мі"

"Татова копія! Щастя!"

"Яке це щастя! Ваша копія!!! Один в один!"

"Які добрі, чудова сім'я"

"Красені"

"Манюні))"

"Сынулик і папулик ...Тісний зв'язок"

"справжнє і цінне в житті!!!"

"Класне відео вийшло з цією піснею"

"У Вас чудові Чоловіки!!!"

"Чудові. Табруша так швидко виріс аж не віриться"

"Ірочка у Вас чудова сім'я!"

Зазначимо, що у Ірини Білик також є 19-річний син Гліб Оверчук. Табриз був народжений за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року.

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