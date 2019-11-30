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Татів модник: Потап влаштував фотосет зі стильним сином-красенем

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.11.2019 - 18:35
Татів модник: Потап влаштував фотосет зі стильним сином-красенем
Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Репер показав, як проводить вихідні з сином Андрієм

Потап, незважаючи на щільний робочий графік, знаходить час для спілкування з коханою дружиною Настею Каменських і сином від першого шлюбу з продюсером Іриною Горовою, Андрієм. Зоірковий тато пишатється талантами і досягненнями 11-річного хлопчика, який нещодавно почав пробувати себе в якості відеоблогера. Андрій, як і батько, захоплюється спортом – його можна побачити на баскетбольному майданчику та футбольному полі. Батько і син завжди з задоволенням проводять час разом і їм не нудно в компанії один одного. Так, репер вирішив поділитися фотозвітом вікенду з Андрієм.

В Instagram-акаунті він опублікував кілька фото зі стильним сином. До речі, хлопець вже давно пофарбувався і став блондином. А довга чуприна дозволяє йому збирати волосся в симпатичний хвостик. На одному з кадрів він з'явився саме в такому образі. Стильний тато в чорній шкіряній куртці позував за спиною хлопчика.

Татів модник: Потап влаштував фотосет зі стильним сином-красенем

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Підпис до фотосету продюсер не залишив, зате шанувальники репера тут же почали обсипати батька і сина компліментами. Вони зазначили, що хоч хлопчик зовні схожий на маму, посмішку він успадкував саме від зіркового батька.

Татів модник: Потап влаштував фотосет зі стильним сином-красенем

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

"Красунчик росте": Потап розчулив мережу велопрогулянкою з підрослим сином

  • Які милі
  • Тов, модна зараз зачіска. Андрюха нишпорити
  • Андрюха, тата наздоганяє
  • Красунчики
  • Татів модник
  • Сін - копія мами
  • Який класний у Вас синку!
  • Татова усмішка
  • Схожий на маму

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап зважився на одкровення про стосунки з Настею Каменських і зізнався, що масштабне весілля зі співачкою у них далеко не перше.

Надихаючий приклад: Потап і Каменських замотивували ранковим інтенсивом "Та хто ти така?!" Потап відверто розповів про жорсткі сварки з Каменських
Новини України Потап
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