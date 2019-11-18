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"Красунчик росте": Потап зворушив мережу велопрогулянкою з підрослим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 11:26
"Красунчик росте": Потап зворушив мережу велопрогулянкою з підрослим сином
Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Репер з хлопчиком влаштували насичений вихідний

Потап неймовірно пишається своїм сином Андрієм. Хлопець взяв від батьків тільки краще – він, як і тато, захоплюється спортом і радує батька своїми досягненнями, а також вже замахнувся на шоу-бізнес. Продюсер і хлопчик встигли відпрацювати спільний прямий ефір Танців з зірками 2019, причому син артиста впорався зі своїм дебютом на ТБ блискуче! Також хлопець почав вести спортивний влог, чим дуже порадував батька – Потап пишається тим, що Андрій знімає відео і монтує самостійно, і це в 11 років! Репер намагається якомога більше часу проводити з сином, і вони за спортивне дозвілля.

Так, Потап опублікував знімок з велопрогулянки з Андрієм. Репер позує в зручній толстовці з капюшоном, джинсовій куртці і шапці кислотного кольору з логотипом свого гурту MOZGI. Андрій розташувався поруч з батьком, сидячи на велосипеді. Хлопчик тепло і стильно одягнений – на ньому зручний пуховик, штани камуфляжного забарвлення, білі кросівки і шапка.

Шанувальники тут же оцінили зіркову спортивую сімейку і залишили чимало компліментів для Потапа і Андрія. Так, вони зазначили, що хлопчик дуже схожий зовні на маму і заявили, що він росте справжнім красенем.

&quot;Красунчик росте&quot;: Потап зворушив мережу велопрогулянкою з підрослим сином

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

У мене є зірка: Потап захопив душевним фото з сином Андрієм на важливій події

  • Копія мами
  • Красунчики
  • У тебе дуже гарний син
  • У вас красень зростає
  • Дуже гарний і приємний молодий чоловік. Як на мене, він копія матусі. Красунчик
  • Синочок милаха!
  • Тато-молодець!
  • Красивий синуля, майбутня зірка!
  • Вже не хлопчик, а дорослий хлопець. Дуже покращав, красень

Скріншот коментарів

В "сторіз" продюсер показав відео, на якому син годує качок, стоячи на мосту. Хлопчик був так захоплений процесом, що не помітив камеру.

&quot;Красунчик росте&quot;: Потап зворушив мережу велопрогулянкою з підрослим сином

&quot;Красунчик росте&quot;: Потап зворушив мережу велопрогулянкою з підрослим сином

Син Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа зізналася, які стосунки склалися між Настею Каменських і їх сином Андрієм.

Копія мами: Потап зворушив мережу спільним фото з 11-річним сином Андрієм Який красень! Схудлий Потап підкорив квітучим стильним виглядом
Новини України Потап
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