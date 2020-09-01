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Папа скучив: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з дочкою-першокласницею

Вівторок 01 вересня 2020 15:32
Папа скучив: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з дочкою-першокласницею
Володимир Остапчук та його донька (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Дівчинка пішла до школи

Володимир Остапчук зараз усюди: він презентує нові проекти, веде заходи і проводить багато часу на бізнес-переговорах. Не менше вирує і його особисте життя. Не так давно 35-річний телеведучий зробив пропозицію руки і серця своїй коханій – 33-річній юристці Христині Горняк. Тим не менш, незважаючи на постійну зайнятість у всіх сферах життя, Володимир не забуває приділяти увагу своїм дітям від попереднього шлюбу: 7-річній Емілії, а також 2-річному Евану.

Папа скучив: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з дочкою-першокласницею

Володимир і Емілія (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Сьогодні, 1-го вересня, єдина дочка Остапчука вирушила в перший клас, і люблячий батько пішов з дівчинкою на перший дзвінок. У своєму блозі в мережі Instagram він опублікував спільний знімок. Емілія і Володимир позують на тлі будівлі школи. Дівчинка одягнена урочисто – в темно-синє плаття з білим комірцем. Святковий образ доповнюють білі банти, високі гольфи, а також кошик з квітами, який дівчинка тримає в руках. Зоряний батько Емілії також вибрав одяг, відповідний події. Світло-коричневі брюки і біла сорочка зробили образ стильним і гармонійним.

Папа скучив: Володимир Остапчук зворушив ніжним фото з дочкою-першокласницеюВолодимир з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«Моя Емілія – першокласниця. Дівчинка моя! Я дуже пишаюся тобою і бажаю, щоб школа стала для тебе рідною і бажаною, щоб ти зберегла допитливість розуму, розвивала таланти і була такою ж лагідною і променистою, як цей день. Шалено Люблю. Твій папусік. P. S. Ти була у бабусі останніх 2 місяці, тато дуже скучив по тобі і обіцяє надолужити», – написав Володимир під фото. Численні шанувальники Володимира почали коментувати знімок, вітаючи тата та його дочку. Багато хто відзначив, що дівчинка дуже симпатична.

Однією з перших, хто залишив теплі слова, була і Христина. «Емілії дуже пощастило з татом! Бажаю їй легких навчальних років і бути такою розумницею, як ти», – написала майбутня дружина Володимира.

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