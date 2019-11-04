Палітра емоцій: Регіна Тодоренко вразила пластикою на Танцях з зірками 2019 (відео)

Регіна Тодоренко справила справжній фурор під час 11 випуску шоу Танці з зірками 2019 (пройшов 3 листопада). Нагадаємо, що українська мандрівниця і блогер виступила в ролі ведучої прямого ефіру найтанцювальнішого шоу країни. До речі, за результатами 11-го ефіру проект покинула ще одна пара - Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.

Тим часом Тодоренко встигла похвалитися шанувальникам новим яскравим образом, в якому з'явилася перед камерами шоу. Телеведуча блищала в оригінальній міні-сукні, яка немов зшита з двох різних суконь - одна сторона з бузкового оксамиту, друга - рясно прикрашена золотими лелітками. Свій образ Регіна доповнила високими ботфортами-панчохами, що також прикрашені блискітками. З аксесуарів - срібні довгі сережки, а також лаконічна ланцюжок на шиї.

Стильна Регіна Тодоренко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/reginatodorenko)

“Палітра емоцій на шоу "Танці з зірками" зашкалює! Дякую за запрошення вести такий відповідальний ефір! Останній раз прямий ефір я вела 9 років тому! Сьогодні було дуже хвилююче і одночасно драйвово! Юра, Тіночка, ви неймовірні. Всім артистам і танцюристам величезна подяка за таке божевільне шоу і адреналін!!! До зустрічі в наступному сезоні, а раптом пощастить)" - поділилася емоціями Регіна.

До речі, в мережі також з'явилося відео незвичайного "піруету" телеведучої. Так, на балконі, в очікуванні чергової пари зоряних учасників, Тодоренко вирішила трохи повправлятися в пластичності.

Регіна Тодоренко повеселила пластичним піруетом на Танцях з зірками 2019

Телеведучий Юрій Горбунов також встиг зробити селфі з Регіною, закликавши всіх дивитися новий випуск шоу.

Юрій Горбунов та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Тодоренко розговорилася про сварки з чоловіком.