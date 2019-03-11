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"Пахну рафаелкой": Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 12:59
"Пахну рафаелкой": Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Діти особливо люблять співачку і часто роблять їй компліменти

Екс-Віагра Віра Брежнєва, яка зараз веде активну гастрольну діяльність і відкриває таємницю, в яких умовах їй доводиться накладати грим перед концертом, опублікувала кілька фото і відео з одного з них.

&quot;Пахну рафаелкой&quot;: Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Фото: (instagram.com/ververa)

Віра з'явилася в неймовірній двоколірній сценічній сукні з пір'я райських птахів. Верх був виконаний в білому кольорі, а довга спідниця з глибоким розрізом в небесно-блакитному. Укладку співачка зробила саму просту — розпустила волосся, а з прикрас обрала сережки-кільця великого діаметру.

Крім того Віра поділилася зі своїми підписниками курйозним випадком, який стався з нею під час вручення квітів. Одна з юних прихильниць подарувала букет і зробила співачці несподіване зізнання.

"Одна маленька принцеса сказала, що я пахну рафаелкой", - написала в своєму Instagram виконавиця.

&quot;Пахну рафаелкой&quot;: Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Фото: (instagram.com/ververa)

Підписники відзначили, що це дуже мило і діти завжди говорять правду, а Віра пахне не тільки рафаелками, але і добром, позитивом та щастям.

  • "то пахнеш полуничкою, то рафаэлкой, слиною подавлюсь я напевно", - igor3.01
  • "Від вас віє добром і таким настроєм)" - rainbow_slime_minsk_
  • "Як чудово значить діти тебе люблять, адже ти красива і добре співаєш, ти молодець, так тримати, супер!!!!!!" - naymov20
  • "Пухнастий ангел, виглядаєш чудово", - antoxin11
  • "Ви пахнете добром, Вірочка!" - nizamova.rushania
  • "з'їла б її", - bratia.stereo
  • "У 2017 році, ви пахли полуничкою...До сих пір пам'ятаю запах..."- vbband_fan
  • "Віра пахне добром і позитивом", - eva_chikalovskaya
  • "Ти як ангел даруєш всім свою любов", - 7799557_6.

&quot;Пахну рафаелкой&quot;: Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Фото: (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що нещодавно Віра Брежнєва здивувала своїх шанувальників тим, що вийшла на паризький подіум у якості моделі в досить пікантному образі.

А ще, Віра Брежнєва несподівано постала в образі бунтарки і вразила рок-імпровізацією.

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