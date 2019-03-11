"Пахну рафаелкой": Віра Брежнєва замилувала курйозним випадком з концерту

Діти особливо люблять співачку і часто роблять їй компліменти
Екс-Віагра Віра Брежнєва, яка зараз веде активну гастрольну діяльність і відкриває таємницю, в яких умовах їй доводиться накладати грим перед концертом, опублікувала кілька фото і відео з одного з них.
Фото: (instagram.com/ververa)
Віра з'явилася в неймовірній двоколірній сценічній сукні з пір'я райських птахів. Верх був виконаний в білому кольорі, а довга спідниця з глибоким розрізом в небесно-блакитному. Укладку співачка зробила саму просту — розпустила волосся, а з прикрас обрала сережки-кільця великого діаметру.
Крім того Віра поділилася зі своїми підписниками курйозним випадком, який стався з нею під час вручення квітів. Одна з юних прихильниць подарувала букет і зробила співачці несподіване зізнання.
"Одна маленька принцеса сказала, що я пахну рафаелкой", - написала в своєму Instagram виконавиця.
Фото: (instagram.com/ververa)
Підписники відзначили, що це дуже мило і діти завжди говорять правду, а Віра пахне не тільки рафаелками, але і добром, позитивом та щастям.
Фото: (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, що нещодавно Віра Брежнєва здивувала своїх шанувальників тим, що вийшла на паризький подіум у якості моделі в досить пікантному образі.
А ще, Віра Брежнєва несподівано постала в образі бунтарки і вразила рок-імпровізацією.