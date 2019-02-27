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Бунтарка Віра Брежнєва здивувала мережу несподіваною імпровізацією

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 13:32
Бунтарка Віра Брежнєва здивувала мережу несподіваною імпровізацією
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка вразила шанувальників енергійністю і музичним смаком

Віра Брежнєва вміє здивувати шанувальників, відкриваючись для них кожен раз з нової сторони. Так, вона нещодавно показала фото, зроблене під час саундчеку в незвичайному для себе образі, а тепер вирішила вразити підписників в Instagram незвичайної імпровізацією.

Співачка вирішила зробити "хід конем" і вирішила заплутати фанів. На відео вона лежить на килимі і повідомляє, що просто відпочиває і нікого не чіпає. Але тут несподівано артистка схоплюється і починає енергійно і емоційно танцювати під живе виконання музикантами хіта гурту Nirvana. Разом із зіркою задоволення від процесу отримує її творча команда, яка також веселиться разом з Вірою.

Артистка одягнена в комбінезон вільного крою кольору слонової кістки з поясом від бренду DEJA. З прикрас на ній лише ледь помітні сережки і тонкий золотий браслет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Шанувальники співачки здивувалися різноплановості її музичних смаків. Вони оцінили її раптову імпровізацію і обдарували компліментами.

"Гарний початок, а продовження - вогонь", "Яка ви класна", "Клас! Запалюй, світи і квітни!", "Чарівна! Як дитина радієте! Величезна цінність для душі", "Стільки енергії", "Як здорово. Напевно, атмосфера нереальна", "Віра, Ви супер. Запальничка, я радію разом з Вами. Шикарна Ви зірка", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в яскравому вбранні "засвітила" розкішне декольте, захопивши мережу.

Раніше Віра Брежнєва заінтригувала прихильників зміною кольору волосся. Співачка зізналася, що це лише тимчасовий ефект.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Віра Брежнєва
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