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Ой, яка краса: Настя Каменських повернулася до звичного "кучерявого" іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 10:58
Ой, яка краса: Настя Каменських повернулася до звичного "кучерявого" іміджу
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті пораділи її "поверненню до витоків"

Настя Каменських блиснула новим селфі, яким порадувала шанувальників. Так, на опублікованому знімку українська виконавиця з'явилася у своєму "традиційному" іміджі. Адже так уже повелося, що Каменських ще з часів її творчості в дуеті з Потапом звикли бачити з дуже кучерявими неслухняними локонами.

Проте у якості сольної виконавиці NK стала все частіше експериментувати із зовнішністю: випрямляти волосся, робити більш великі локони, а іноді навіть з'являтися в афро.

І ось, Настя Каменських знову порадувала шанувальників, з'явившись з густими кучерями.

При цьому сама Настя ніяк не підписала своє фото, а супроводила його тільки хештегом: хороший настрій, новий день, кучері, весна і т. д. (#newday #instalove #instaday #curly #hair #ukrainian #spring#mood goodmood #nk #thoughts).

Настя Каменських

Кучерява Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Каменських поспішили залишити коментарі під її новим селфі:

  • "Ой, яка краса"
  • "Супер Настюша"
  • "Взагалі хтось в історії ставив вже український "Нотрдамм де Парі"?.. Есмеральда є шикарна"
  • "Анастасія, ви прекрасні"
  • "Господи, яка ти прекрасна"
  • "Красуня Bella"
  • "Русалонька!!!"
  • "Яка Ви красуня"
  • "Клас, кудряхи"
  • "Привіт Настя, ти як завжди, на висоті краси, удачі! Красива"
  • "Носик зашибісь"
  • "Прекрасні пасма волосся, в них просто заплутатися можна, забути їх ніяк не можливо, і відразу так хочеться жити"
  • "Красоточка! Ось така ви супер!"
  • "Дуже красива дівчинка"

Нагадаємо, що 22 березня в Києві пройшла щорічна музична премія YUNA 2019, на червоній доріжці якої блиснула і Настя Каменських. До речі, співачка забрала із собою заповітну статуетку, як виконавиця кращого естрадного хіта - пісня "Тримай". При цьому погляди шанувальників були прикуті до ультрастильного наряду Каменсикх в шубці і блискучій міні-сукні.

Також відзначимо, що після цього Каменських без макіяжу заспівала наживо. Багато шанувальників співачки зазначили, що артистка справді володіє чудовим сильним голосом.

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Новини України Настя Каменських
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