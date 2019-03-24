Не девушка, а мечта: Каменских без макияжа спела вживую (видео)

Настя Каменских в очередной раз порадовала своих поклонников
Настя Каменских, которая ранее показала своим поклонникам фото без макияжа в повседневном образе, восхитила фанов исполнением хита "Это моя ночь" вживую. Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции "Авторадио".
Меломаны в очередной раз убедились, что певица действительно обладает шикарным, невероятно чувственным голосом.
Видео: NK (Настя Каменских) – Это Моя Ночь (LIVE @ Авторадио)
Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом:
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что 22 марта Настя Каменских получила на церемонии награждения престижной музыкальной премии YUNA 2019 заветную статуэтку за лучший эстрадный хит "Тримай".
Также мы писали о том, что Каменских покорила сеть стильным повседневным образом.
Напомним, что Настя Каменских в белоснежном боди "засветила" пышные формы.