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Не девушка, а мечта: Каменских без макияжа спела вживую (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 20:56
Не девушка, а мечта: Каменских без макияжа спела вживую (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских в очередной раз порадовала своих поклонников

Настя Каменских, которая ранее показала своим поклонникам фото без макияжа в повседневном образе, восхитила фанов исполнением хита "Это моя ночь" вживую. Видео опубликовано на YouTube-канале радиостанции "Авторадио".

Меломаны в очередной раз убедились, что певица действительно обладает шикарным, невероятно чувственным голосом.

 Видео: NK (Настя Каменских) – Это Моя Ночь (LIVE @ Авторадио)

Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом:

  • "Ребят, не тупите, это не фанера, это просто минус с добавочками - бэквокалом, некоторыми завываниями и т. д. А так она сама поет﻿";
  • "Какая сексуальная, красивая Настенька. И ведь минимум макияжа";
  • "Вживую понравилась песня. Как же красива без макияжа и всяких уколов красоты. Красивы те, кто улыбается!﻿"
  • "Красотка, как всегда восхитительна!"
  • "Не девушка, а мечта!"

Не девушка, а мечта: Каменских без макияжа спела вживую (видео)

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что 22 марта Настя Каменских получила на церемонии награждения престижной музыкальной премии YUNA 2019 заветную статуэтку за лучший эстрадный хит "Тримай".

Также мы писали о том, что Каменских покорила сеть стильным повседневным образом.

Напомним, что Настя Каменских в белоснежном боди "засветила" пышные формы.

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