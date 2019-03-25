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Ой, какая прелесть: Настя Каменских вернулась к привычному "кудрявому" имиджу

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 10:58
Ой, какая прелесть: Настя Каменских вернулась к привычному "кудрявому" имиджу
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти порадовались ее "возвращению к истокам"

Настя Каменских блеснула новым селфи, которым обрадовала поклонников. Так, на опубликованном снимке украинская исполнительница предстала в своем "традиционном" имидже. Ведь так уж повелось, что Каменских еще со времен ее творчества в дуэте с Потапом привыкли видеть с очень кучерявыми непослушными локонами.

Однако в качестве сольной исполнительницы NK стала все чаще экспериментировать с внешностью: выпрямлять волосы, делать более крупные локоны, а иногда даже появляться в афро.

И вот, Настя Каменских вновь порадовала фанов, появившись с густыми кудрями.

При этом сама Настя никак не подписала свое фото, а сопроводила его только хештегами: хорошее настроение, новый день, кудри, весна и т.д. (#newday #instalove #instaday #curly #hair #ukrainian #spring#mood goodmood #nk #thoughts).

Настя Каменских

Кудрявая Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Каменских поспешили оставить комментарии под ее новым селфи:

  • "Ой, какая прелесть"
  • "Супер Настюша"
  • "Вообще кто-то в истории ставил уже украинский "Нотрдамм де Пари"?.. Эсмеральда есть шикарная"
  • "Анастасія, ви прекрасна"
  • "Господи, какая ты прелесть"
  • "Красотка Bella"
  • "Русалочка!!!"
  • "Какая же Вы красотка"
  • "Класс, кудряхи"
  • "Привет Настя, ты как всегда, на высоте красоты, удачи! Красивая"
  • "Носик зашибись"
  • "Прекрасные пряди волос, в них просто запутаться можно, забыть их никак не возможно, и сразу так хочется жить"
  • "Красоточка! Вот такая вы супер!"
  • "Очень красивая малышка"

Напомним, что 22 марта в Киеве прошла ежегодная музыкальная премия YUNA 2019, на красной дорожке которого блеснула и Настя Каменских. К слову, певица забрала с собой заветную статуэтку, как исполнительница лучшего эстрадного хита - песня "Тримай". При этом взгляды поклонников были прикованы к ультрастильному наряду Каменсикх в шубке и блестящем мини-платье.

Также отметим, что после этого Каменских без макияжа спела вживую. Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом.  

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Новости Украины Настя Каменских
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