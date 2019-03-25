Ой, какая прелесть: Настя Каменских вернулась к привычному "кудрявому" имиджу

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти порадовались ее "возвращению к истокам"

Настя Каменских блеснула новым селфи, которым обрадовала поклонников. Так, на опубликованном снимке украинская исполнительница предстала в своем "традиционном" имидже. Ведь так уж повелось, что Каменских еще со времен ее творчества в дуэте с Потапом привыкли видеть с очень кучерявыми непослушными локонами.

Однако в качестве сольной исполнительницы NK стала все чаще экспериментировать с внешностью: выпрямлять волосы, делать более крупные локоны, а иногда даже появляться в афро.

И вот, Настя Каменских вновь порадовала фанов, появившись с густыми кудрями.

При этом сама Настя никак не подписала свое фото, а сопроводила его только хештегами: хорошее настроение, новый день, кудри, весна и т.д. (#newday #instalove #instaday #curly #hair #ukrainian #spring#mood goodmood #nk #thoughts).

Кудрявая Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Каменских поспешили оставить комментарии под ее новым селфи:

"Ой, какая прелесть"

"Супер Настюша"

"Вообще кто-то в истории ставил уже украинский "Нотрдамм де Пари"?.. Эсмеральда есть шикарная"

"Анастасія, ви прекрасна"

"Господи, какая ты прелесть"

"Красотка Bella"

"Русалочка!!!"

"Какая же Вы красотка"

"Класс, кудряхи"

"Привет Настя, ты как всегда, на высоте красоты, удачи! Красивая"

"Носик зашибись"

"Прекрасные пряди волос, в них просто запутаться можно, забыть их никак не возможно, и сразу так хочется жить"

"Красоточка! Вот такая вы супер!"

"Очень красивая малышка"

Напомним, что 22 марта в Киеве прошла ежегодная музыкальная премия YUNA 2019, на красной дорожке которого блеснула и Настя Каменских. К слову, певица забрала с собой заветную статуэтку, как исполнительница лучшего эстрадного хита - песня "Тримай". При этом взгляды поклонников были прикованы к ультрастильному наряду Каменсикх в шубке и блестящем мини-платье.

Также отметим, что после этого Каменских без макияжа спела вживую. Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом.