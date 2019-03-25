Ой, какая прелесть: Настя Каменских вернулась к привычному "кудрявому" имиджу

Поклонники Насти порадовались ее "возвращению к истокам"
Настя Каменских блеснула новым селфи, которым обрадовала поклонников. Так, на опубликованном снимке украинская исполнительница предстала в своем "традиционном" имидже. Ведь так уж повелось, что Каменских еще со времен ее творчества в дуэте с Потапом привыкли видеть с очень кучерявыми непослушными локонами.
Однако в качестве сольной исполнительницы NK стала все чаще экспериментировать с внешностью: выпрямлять волосы, делать более крупные локоны, а иногда даже появляться в афро.
И вот, Настя Каменских вновь порадовала фанов, появившись с густыми кудрями.
При этом сама Настя никак не подписала свое фото, а сопроводила его только хештегами: хорошее настроение, новый день, кудри, весна и т.д. (#newday #instalove #instaday #curly #hair #ukrainian #spring#mood goodmood #nk #thoughts).
Кудрявая Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Подписчики Каменских поспешили оставить комментарии под ее новым селфи:
Напомним, что 22 марта в Киеве прошла ежегодная музыкальная премия YUNA 2019, на красной дорожке которого блеснула и Настя Каменских. К слову, певица забрала с собой заветную статуэтку, как исполнительница лучшего эстрадного хита - песня "Тримай". При этом взгляды поклонников были прикованы к ультрастильному наряду Каменсикх в шубке и блестящем мини-платье.
Также отметим, что после этого Каменских без макияжа спела вживую. Многие поклонники певицы отметили, что артистка действительно обладает замечательным сильным голосом.