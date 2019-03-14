"Відвисла щелепа": Тіна Кароль приворожила загадковим образом

Співачка продовжує радувати шанувальників новими образами

Тина Кароль, которая свела с ума поклонников романтичным образом "невесты", показала своим фанам фотографию в новом образе. Свое фото украинская певица выставила в Instagram.

Пользователи сети оценили образ Тины Кароль в черном прозрачном платье и оставили свои восторженные комментарии.

Фото: instagram.com/tina_karol

"О Боги, держите меня семеро. Нереальная", - написал antim2110.

"Какое красивое фото. Вечерний анти-стресс", - отметила mila_savulkevich.

"Ну и, чего мы такие красивые? Шикарная", - прокомментировала _.diana_prosto_diana_.

"Королева", - подчеркнула tinaxkingdom.

"Тина вы творение небес, хочется насытиться источающим от вас благоуханием любви", - отметил badbalance12345.

"Научите меня заново дышать. Невероятно", - написала _marsakova.

"Невероятно красивые фото! Великолепная Тина", - отметила fleyshery.

"Вау, фантастическая", - написала с восхищением anzhelika_streela_.

"Прекрасная, как будто нежная весна!", - отметила kisanotka.

"О боги, какая красота", - прокомментировала julia_wershkova.

"У меня отвисла челюсть", - написал dovgallenok.

"Тина, ну нельзя же так, воровством заниматься. Взяла, и украла у меня сердце, вот как сейчас быть?" - отметила _fantina2019.

"Тин, почему ты такая красивая и восхитительная?" - написала _pvl4nk.ks_.

"Очень крутой look", - подчеркнула itsmevladyslav.

"Сердечко дрогнуло от красоты", - написала barvenochka.

"Как всегда неотразима", - прокомментировала alena.mnukh.

Напомним, что Тина Кароль пленила поклонников "уставшим" фото.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль покорила новым образом в нюдовых тонах.