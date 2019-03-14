"Відвисла щелепа": Тіна Кароль приворожила загадковим образом

Співачка продовжує радувати шанувальників новими образами
Тина Кароль, которая свела с ума поклонников романтичным образом "невесты", показала своим фанам фотографию в новом образе. Свое фото украинская певица выставила в Instagram.
Пользователи сети оценили образ Тины Кароль в черном прозрачном платье и оставили свои восторженные комментарии.
Фото: instagram.com/tina_karol
"О Боги, держите меня семеро. Нереальная", - написал antim2110.
"Какое красивое фото. Вечерний анти-стресс", - отметила mila_savulkevich.
"Ну и, чего мы такие красивые? Шикарная", - прокомментировала _.diana_prosto_diana_.
"Королева", - подчеркнула tinaxkingdom.
"Тина вы творение небес, хочется насытиться источающим от вас благоуханием любви", - отметил badbalance12345.
"Научите меня заново дышать. Невероятно", - написала _marsakova.
"Невероятно красивые фото! Великолепная Тина", - отметила fleyshery.
"Вау, фантастическая", - написала с восхищением anzhelika_streela_.
"Прекрасная, как будто нежная весна!", - отметила kisanotka.
"О боги, какая красота", - прокомментировала julia_wershkova.
"У меня отвисла челюсть", - написал dovgallenok.
"Тина, ну нельзя же так, воровством заниматься. Взяла, и украла у меня сердце, вот как сейчас быть?" - отметила _fantina2019.
"Тин, почему ты такая красивая и восхитительная?" - написала _pvl4nk.ks_.
"Очень крутой look", - подчеркнула itsmevladyslav.
"Сердечко дрогнуло от красоты", - написала barvenochka.
"Как всегда неотразима", - прокомментировала alena.mnukh.
Напомним, что Тина Кароль пленила поклонников "уставшим" фото.
Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль покорила новым образом в нюдовых тонах.