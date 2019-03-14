"Відвисла щелепа": Тіна Кароль приворожила загадковим образом

Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка продовжує радувати шанувальників новими образами

Тіна Кароль, яка звела з розуму прихильників романтичним чином "нареченої", показала своїм фанам фотографію в новому образі. Своє фото українська співачка виставила в Instagram.

Користувачі мережі оцінили образ Тіни Кароль в чорній прозорій сукні і залишили свої захоплені коментарі.

Фото: instagram.com/tina_karol

"О Боги, тримайте мене семеро. Нереальна", - написав antim2110.

"Яке гарне фото. Вечірній анти-стрес", - зазначила mila_savulkevich.

"Ну і чого ми такі гарні? Шикарна", - прокоментувала _.diana_prosto_diana_.

"Королева", - підкреслила tinaxkingdom.

"Тіна ви творіння небес, хочеться насититися від вас пахощами любові", - зазначив badbalance12345.

"Навчіть мене заново дихати. Неймовірно", - написала _marsakova.

"Неймовірно гарні фото! Чудова Тіна", - зазначила fleyshery.

"Вау, фантастична", - написала з захопленням anzhelika_streela_.

"Прекрасна, наче ніжна весна!", - зазначила kisanotka.

"О боги, яка краса", - прокоментувала julia_wershkova.

"У мене відвисла щелепа", - написав dovgallenok.

"Тіна, ну не можна ж так, займатися крадіжками. Взяла, і вкрала у мене серце, ось як зараз бути?" - зазначила _fantina2019.

"Тін, чому ти така красива і чудова?" - написала _pvl4nk.ks_.

"Дуже крутий look", - підкреслила itsmevladyslav.

"Серце здригнулося від краси", - написала barvenochka.

"Як завжди неперевершена", - прокоментувала alena.mnukh.

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила шанувальників "втомленим" фото.

Раніше повідомлялося про те, що Тіна Кароль підкорила новим образом в нюдовых тонах.