Вона відповіла "так": Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Зірка після двох років стосунків знову готова йти під вінець

Неувядающая и оборожительная певица и актриса Дженнифер Лопес обручилась со своим возлюбленным, известным бесболистом и миллионером Алексом Родригесом. Фото с заветным обручальным колечком на пальце появилось в Instagram счастливых новоиспеченных жениха и невесты.

Артистка и спортсмен опубликовали одинаковый кадр, сделанный на морском побережье на фоне заката. Алекс бережно держит руку возлюбленной, а на ее безымянном пальце сверкает кольцо с бриллиантом внушительного размера.

"Она сказала "да", - подписал душевный знаковый кадр счастливый жених.

Дженнифер Лопес согласилась стать женой Алекса Родригеса (фото: instagram.com/jlo)

За плечами у пары два года крепких отношений. Примечательно, что они были знакомы долгих 14 лет, правда, певица и бейсболист не общались. И лишь в начале 2017 года между ними вспыхнула искра, которая переросла в серьезные отношения.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Родригес души не чает в своей невесте. Он сопровождает ее всюду, а также с гордостью делится фото и видео с ее участием в соцсетях.

Для Джей Ло этот брак станет уже четвертым, а вот Алекс пойдет под венец во второй раз. От предыдущих отношений у каждого из них есть по двое детей.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес недавно поделились трепетными семейными снимками. Они показали на кадрах настоящую нежность, а также запечатлели своих детей, которые, похоже, прекрасно ладят.

Ранее Деннифер Лопес затмила своим появлением на вечеринке по случаю вручения премии "Оскар". Для выхода в свет она выбрала оригинальное вечернее платье от Tom Ford.

К слову, Дженнифер Лопес привыкла всегда выглядеть великолепно, а ее фигуре могут позавидовать юные красотки. Так, она похвасталась стальным прессом в спортивной одежде, разработанной совместно с брендом Niyama Sol.