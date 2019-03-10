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Вона відповіла "так": Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.03.2019 - 11:23
Вона відповіла "так": Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка після двох років стосунків знову готова йти під вінець

Нев'януча і чарівна співачка і актриса Дженніфер Лопес заручилася зі своїм коханим, відомим бесболистом і мільйонером Алексом Родрігесом. Фото з заповітним обручкою на пальці з'явилося в Instagram щасливих новоспечених нареченого і нареченої.

Артистка і спортсмен опублікували однаковий кадр, зроблений на морському узбережжі на фоні заходу сонця. Алекс дбайливо тримає руку коханої, а на її безіменному пальці виблискує обручка з діамантом значного розміру.

"Вона сказала "так", - підписав душевний знаковий кадр щасливий наречений.

Вона відповіла &quot;так&quot;: Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Дженніфер Лопес погодилася стати дружиною Алекса Родрігеса (фото: instagram.com/jlo)

За плечима у пари два роки міцних стосунків. Примітно, що вони були знайомі довгих 14 років, щоправда, співачка і бейсболіст не спілкувалися. І лише на початку 2017 року між ними спалахнула іскра, яка переросла в серйозні відносини.

Вона відповіла &quot;так&quot;: Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Вона відповіла &quot;так&quot;: Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Вона відповіла &quot;так&quot;: Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Вона відповіла &quot;так&quot;: Денніфер Лопес виходить заміж за Алекса Родрігеса

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Родрігес душі не чує в своїй нареченій. Він супроводжує її усюди, а також з гордістю ділиться фото і відео з її участю в соцмережах.

Для Джей Ло цей шлюб стане вже четвертим, а ось Алекс піде під вінець вдруге. Від попередніх стосунків у кожного з них є по двоє дітей.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес нещодавно поділилися трепетними сімейними знімками. Вони показали на кадрах справжню ніжність, а також своїх дітей, які, схоже, прекрасно ладнають.

Раніше Денніфер Лопес затьмарила своєю появою на вечірці з нагоди вручення премії "Оскар". Для виходу в світ вона вибрала вечірню сукню від Tom Ford.

До слова, Дженніфер Лопес звикла завжди виглядати чудово, а її фігурі можуть позаздрити юні красуні. Так, вона похвалилася сталевим пресом у спортивному одязі, розробленому спільно з брендом Niyama Sol.

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