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Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 19:28
Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель показала новинку від Intimissimi

Ірина Шейк, яка знову опинилася в центрі скандалу через своє розставання з Бредлі Купером, не має наміру впадати в депресію. Дівчина регулярно бере участь в гучних кампаніях з кращими марками, відвідує тусовки з друзями і радує вірних фоловерів гарячими фото. Так, кілька годин тому визнана красуня опублікувала чергове з них. Ірина зробила спокусливе селфі в білизні від однієї з своїх улюблених марок – Intimissimi. З цим італійським брендом вона співпрацює вже дуже давно. Новим постом вона довела: кадри з повсякденного життя виглядають не менш гаряче, ніж продумані до дрібниць і відредаговані в "Фотошопі" рекламні кампанії.

Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизніНове фото Ірини підірвало мережу (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, вона приміряла комплект зеленого відтінку, який підкреслив досконалість її фігури: пишні груди, тонкі лінії рук і плавні вигини талії. На передньому фоні в кадрі видно розкішні орхідеї, які відмінно гармонюють з відтінком її білизни. Волосся Ірина прибрала в гладку зачіску, а макіяж зробила в приглушених тонах. "Мій улюблений новий літній колір", – написала Ірина, повідомляючи шанувальникам про надходження нового тону спідньої білизни марки.

Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизніІрина ніяк не коментує чутки навколо їх з Бредлі розставання (фото: instagram.com/irinashayk)

Не минуло й години, як на Ірину посипалося море захоплених коментарів. Фоловерів в основному впевнені, що таке спекотне селфі – бажання продемонструвати себе у всій красі і показати Куперу, що він втратив. Не вгамовуються шанувальники Ірини і в бажанні підтримати свою зірку, влаштовуючи "перекличку" під фото і називаючи її "королевою краси" і "богинею", з якої Леді Гага не зрівняється.

Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизні

Ірина Шейк представляє все нові рекламні кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, днями Ірина була помічена на прогулянці з дочкою у Нью-Йорку. Оскільки вони з Бредлі Купером ще не вирішили питання опіки над дівчинкою, то беруть її до себе по черзі. Так, минулі вихідні малятко Лея провела з татом, а в понеділок повернулася до Ірини. Папараці зняли Шейк, коли вона гуляла з коляскою. Виглядала вона, як завжди – просто бездоганно.

Відповідь Куперу і Гагі: Ірина Шейк поділилася гарячим селфи в нижній білизніНовий стильний образ Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Втім, стильних образів Ірини вистачає і в її мікроблозі. Чого тільки вартий один з останніх виходів моделі на ABB FIA Formula E Championship 2019. На івент вона прийшла у шкіряній спідниці-олівці бежевого відтінку, чорній футболці з логотипом від Burberry, босоніжках і сумочці цього ж бренду. Образ Ірини вийшов настільки елегантним і стильним, що викликав бурю емоцій в мережі.

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