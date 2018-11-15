"Відваліть від нашої родини!": Меладзе різко відповів критикам Джанабаєвої

Фото: колаж РБК-Україна

Співак встав на захист улюбленої жінки

Зіркова пара - 39-річна Альбіна Джанабаєва та 53-річний Валерій Меладзе - ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, вони рідко з'являються на публіці разом і не розповідають про своє життя. Проте чергова хвиля негативних коментарів на адресу Альбіни змусила відомого співака дати їм досить різку відповідь.

Все почалося з того, що Джанабаєва опублікувала у своєму Instagram чорно-білий знімок, який підписала цитатою римського імператора Марка Аврелія.

Фото: Альбіна Джанабаєва (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Дивно! Чоловік обурюється злом, що походить ззовні, від інших, тим, що усунути не може, а не бореться зі своїм власним злом, хоча це в його владі", — Марк Аврелій. І нічого не змінилося.... Гарних снів", — написала співачка.

Скріншот поста (instagram.com/albinadzhanabaeva)

В коментарях інтернет-користувачі обрушилися з нападками на Альбіну і в черговий раз звинуватили її в тому, що вона вкрала Валерія у сім'ї.

Багато підписників почали її захищати і підтримувати, проте найбільш емоційним був її чоловік. Меладзе закликав залишити його родину у спокої.

"Що ж ви так турбуєтесь за моїх дітей?! Я закохався в Альбіну багато років тому і зробив все, щоб вона полюбила мене. Ми вже більше 15 років разом. Мої доньки не обділені моєю любов'ю. Я обожнюю їх і дбаю про них як про найдорожчих людей! У нас з Альбіною двоє синів, якими я дуже пишаюся! Отвалите від нашої сім'ї і піклуйтеся про своїх близьких! Пора всім заспокоїтися!" — емоційно написав артист.

Скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Фолловери підтримали його і Альбіну і закликали не звертати уваги на заздрісників і злі язики.

Скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)



Нагадаємо, Валерій прожив у шлюбі з першою дружиною Іриною більше 20 років. У екс-подружжя троє дочок. Фактично їхні стосунки припинилися в 2012 році, однак документи про розірвання шлюбу були оформлені тільки в 2014. Співак пішов від дружини до Альбіни Джанабаєвої, яка подарувала йому двох синів.

Зазначимо, що Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва дали перше спільне інтерв'ю, в якому розповіли про свої стосунки і шлюб. Співак розкрив, як їм вдається вирішувати спірні моменти в сім'ї, зазначивши, що зазвичай він першим іде на розмову.

Ми також писали про те, що відомий російський співак Володимир Меладзе почав скуповувати нерухомість в Грузії для того, щоб мати можливість отримати грузинське громадянство. При цьому, від громадянства Росії він відмовлятися не збирається.

До речі, старша дочка Валерія Меладзе вийшла заміж за марокканця. Пара зустрічалася більше 10 років і в 2017 році вирішила узаконити свої стосунки, влаштувавши скромний прийом в британському Кембриджі для самих близьких друзів.

Відео: РБК-Україна