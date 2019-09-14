"Відриваємося як можемо": Катерина Кухар з чоловіком вразили ефектним стрибком в басейн

Одна з найвідоміших пар українського шоу-бізнесу та світового балету — Катерина Кухар і Олександр Стоянов — більше 10 років разом, однак офіційно не були одружені. Втім, це скоро зміниться - адже пара збирається влаштувати весілля вже цієї осені, та ще й у прямому ефірі! Це відбудеться 15 вересня, у четвертому випуску Танців з зірками — такий подарунок їм вирішили зробити судді і телеканал "1+1".

А поки зіркова пара показала, як насолоджується останніми теплими осінніми днями. Танцюристи позасмагали біля басейну, а також вирішили потренуватися прямо там - і продемонстрували ефектний і граціозний паралельний стрибок у воду! Катерина при цьому в яскравому злитному купальнику фіолетово-рожевих тонів, а Олександр у червоних пляжних шортах. Відео вражаючого сімейного трюку балерина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Як же не хочеться відпускати сонячні деньки....Відриваємося з @stoianov_aleksandr , як можемо. Адже в кожній жінці живе навіжена дівчина", - поділилась Кухар.

Відео: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники артистки залишилися в захваті від їх стрибка і засипали пару компліментами.

Це було так по-лебединому, витончено і зворушливо

Ось це балет!!! "У лебедине озеро"?

Все, Катюша, Вам з Олександром потрібно створювати загальний аккаунт один на двох

Ось вона, гармонія в сім'ї

Захват!

кайф, молодці, щастя вам

Професійні інстинкти навідь на відпочинку!) Ви класні!!!!

Шик

Стрибнули як Справжні Лебеді. Так Витончено

Це граціозно

Кайф!!!! А потім гарячий поцілунок

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла про деталі майбутнього весілля з Олександром Стояновим, з яким вони разом вже 10 років та виховують двох дітей.

Також Кухар поділилася секретом плоского животика і вивела свою формулу ідеальної фігури!