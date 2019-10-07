"Відкриваються очі": Яна Соломко заговорила про розчарування в житті

Співачка все ще важко переживає розлучення
Українська співачка Яна Соломко довго приховувала своє розлучення з бізнесменом Олегом Солодуховим. Мовчання перервав сам чоловік, який прямо заявив, що вони з артисткою більше не разом. Яні не залишилося нічого іншого, як підтвердити слова екс-обранця і озвучити свою версію подій. Дівчина з головою пішла в роботу і почала нове творче життя під псевдонімом SOYANNA, а також з задоволенням проводить дозвілля з улюбленою донькою Кірою.
Правда, час від часу артистка ділиться своїми філософськими роздумами на тему відносин на сторінці в Instagram.
"У кожного з нас в житті бували розчарування... Після яких ми вчимося, міняємося, і у нас відкриваються очі на багато речей! Але закривається серце... Бажаю всім нам поменше таких розчарувань!" - звернулася вона до шанувальників.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Артистка додала знімок, на якому позує в тонкій кофтині молочного кольору з коротким рукавом. Вона променисто посміхається в камеру.
Шанувальники розділили думку співачки і також побажали швидше залікувати душевні рани і підбадьорювали її, як могли.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Скріншот коментарів
Раніше Яна Соломко написав пост на підтримку самотніх матусь і розповіла про свою доньку Кіру.