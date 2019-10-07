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"Відкриваються очі": Яна Соломко заговорила про розчарування в житті

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 20:56
"Відкриваються очі": Яна Соломко заговорила про розчарування в житті
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка все ще важко переживає розлучення

Українська співачка Яна Соломко довго приховувала своє розлучення з бізнесменом Олегом Солодуховим. Мовчання перервав сам чоловік, який прямо заявив, що вони з артисткою більше не разом. Яні не залишилося нічого іншого, як підтвердити слова екс-обранця і озвучити свою версію подій. Дівчина з головою пішла в роботу і почала нове творче життя під псевдонімом SOYANNA, а також з задоволенням проводить дозвілля з улюбленою донькою Кірою.

Правда, час від часу артистка ділиться своїми філософськими роздумами на тему відносин на сторінці в Instagram.

"У кожного з нас в житті бували розчарування... Після яких ми вчимося, міняємося, і у нас відкриваються очі на багато речей! Але закривається серце... Бажаю всім нам поменше таких розчарувань!" - звернулася вона до шанувальників.

&quot;Відкриваються очі&quot;: Яна Соломко заговорила про розчарування в житті

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Артистка додала знімок, на якому позує в тонкій кофтині молочного кольору з коротким рукавом. Вона променисто посміхається в камеру.

Шанувальники розділили думку співачки і також побажали швидше залікувати душевні рани і підбадьорювали її, як могли.

&quot;Відкриваються очі&quot;: Яна Соломко заговорила про розчарування в житті

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

  • Ви дуже мила дівчина
  • Все буде добре, я вірю
  • Бажаю Вам поменше розчарувань
  • Яка ж ви чарівна жінка
  • Все варто пережити і перетерпіти
  • Ви прекрасна дівчина, чудова мама і суперспівачка
  • Дуже гарне і миле фото
  • Ви прекрасна дівчина, у вас є найбільше щастя, ваша дочка. Заради неї ви впораєтеся з усім
  • Така красива, просто супер
  • Мила така на цьому фото

Скріншот коментарів

Раніше Яна Соломко написав пост на підтримку самотніх матусь і розповіла про свою доньку Кіру.

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Новини України Яна Соломко
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