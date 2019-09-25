"Трагедія для родини": Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка зазначила, що це болюча тема, і вона не хоче багато говорити про це

Екс-учасниця проекту Холостяк, а нині співачка Яна Соломко, яка виступає під сценічним ім'ям SOYANA, довго зберігала мовчання і не коментувала чутки про своє розлучення. Однак після того, як її екс-чоловік Олег Солодухов сам заговорив на цю тему і підтвердив їх розставання в соцмережі, все ж зважилася висловитися. В інтерв'ю "КП в Україні" артистка зізналася, що для неї це дуже "болюча тема", тому багато говорити вона не буде.

На думку Яни, в таких випадках не варто виносити сміття з хати, особливо якщо є дитина.

"З Олегом ми не живемо разом вже 9 місяців, до цього довго були складні відносини. А розлучені офіційно два місяці. Не хотіла про це говорити, бо вважаю, що розлучення - це трагедія для родини, і донька, яка скоро буде дорослою, не повинна про це читати в пресі. Пара повинна з'ясовувати стосунки між собою, не виносячи сміття з хати. Але якщо Олег захотів це зробити публічним - окей, це його право", - розповіла Соломко.

За словами співачки, рішення розлучитися було обопільним.

"Ми якийсь час намагалися зберегти відносини, але занадто багато накопичилося взаємних претензій і образ, які й привели до розлучення. Це можна описати банальною фразою - "не зійшлися характерами", - каже дівчина.

Фото: Яна Соломко та Олег Солодухов (instagram.com/yana.solo)

Вона також прокоментувала висловлювання колишнього чоловіка про те, що він нібито був зайвим у шоу-бізнесовій движушці".

"Поняття не маю. Адже він хотів бути "в шоу-бізнесовій движушці" і йому це подобалося. Він завжди намагався підтримувати мене. Можливо, не вийшло...Хоча останні п'ять років у мене більше движухи було на кухні і в дитячій, ніж на сцені! Я, насправді, люблю домашнє вогнище, я сімейна людина!" - зауважила Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, що Яна Соломко і бізнесмен Олег Солодухов одружилися у 2014 році. Через рік після весілля у пари народився первісток - дочка Кіра. Після розлучення батьків чотирирічна дівчинка залишилася жити з мамою, але з татом теж бачиться.

"Кірочка живе зі мною. Але ми часто їздимо до тата і завжди раді бачити його і чекаємо в гості. Я абсолютно щиро кажу - наші двері для нього відкриті завжди! Ще раз підкреслю, що я бажаю тільки щастя і любові своєму колишньому чоловікові! Я хочу, щоб він був успішним, коханим і люблячим чоловіком і татом!" - поділилася артистка.

Фото: Яна Соломко з донькою Кірою (instagram.com/yana.solo)

До речі, колишній чоловік співачки також натякнув на її роман з відомим музикантом Джейсоном Деруло, проте Яна ніяк не стала це коментувати.

Нагадаємо, щаслива Яна Соломко заінтригувала величезною корзиною квітів.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду - ймовірно, маючи на увазі свого чоловіка.