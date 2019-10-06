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"Ми з вами сильні": Яна Соломко підтримала матерів-одиначок

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.10.2019 - 09:47
"Ми з вами сильні": Яна Соломко підтримала матерів-одиначок
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Співачка розповіла, чим захоплюється її дочка Кіра

Колишня учасниця шоу Холостяк, співачка Яна Соломко нещодавно зізналася, що вони з чоловіком Олегом Солодуховим вже якийсь час назад розлучилися і давно не живуть разом. Проте дівчина зберегла позитивний настрій, а весь вільний час вона присвячує їх чотирирічній доньці Кірі. Вони багато подорожують, відвідують різноманітні гуртки і просто гуляють разом.

На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася забавним фото з малою, а також життєстверджуючим постом, в якому підтримала всіх матерів-одиначок. Мама з донькою відображені на тлі ростових фігур з фільму "Аватар". При цьому артистка одягнена в рожевий спортивний костюм і джинсову куртку, а Кіра - в білі штанці і чорну шкіряну курточку.

"Багато журналісти цікавляться, як поживає Кіра, які у неї захоплення і хто займається її вихованням? Відповідаю відразу всім: Кіра любить балет, малює, катається на скейті, грає в боулінг. І майже кожні вихідні ми намагаємося подорожувати. Навіть якщо це просто виїзд за місто на природу. Діткам потрібне свіже повітря і спілкування з однолітками! Дівчата, не переживайте, якщо ви виховуєте дитину самостійно ! Ми з вами сильні, у нас все вийде!" - прокоментувала Соломко.

&quot;Ми з вами сильні&quot;: Яна Соломко підтримала матерів-одиначок

Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)

Підписники подякували їй за натхнення і позитив і залишили багато теплих відгуків. Багато погодилися, що жінки цілком можуть бути сильними і самостійно виховати дітей.

  • Мене так само виховувала мама сама і я дуже вдячна їй, за все те краще, що вона розкрила в мені!!! краще однією , ніж з ким ПОПАЛО!!!
  • Така красива Янчик
  • Яночка, ви не тільки талановита співачка, але і хороша мама
  • Кирочка у вас велика розумниця, скільки гуртків відвідує
  • Ви такі класні, фото вийшло супер
  • Дівчата ви круті. Яна ти дійсно сильна...тому просто щастя бажаю
  • Ви такі стильні з Кірою, просто красуні
  • Яке гарне фото вийшло
  • Яночка ви прекрасні. Кирочка у вас чудова, щастя вам, добра
  • Які ви незвичайні і прикольні
  • Ви просто такі милашки і красуні

&quot;Ми з вами сильні&quot;: Яна Соломко підтримала матерів-одиначок

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.

Також Яна Соломко умилила ніжними фото з донькою і закликала жити майбутнім.

"Живіть майбутнім": Яна Соломко розчулила ніжними фото з донькою "Трагедія для родини": Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком
Новини України Яна Соломкодочь
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