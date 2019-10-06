"Ми з вами сильні": Яна Соломко підтримала матерів-одиначок

Співачка розповіла, чим захоплюється її дочка Кіра
Колишня учасниця шоу Холостяк, співачка Яна Соломко нещодавно зізналася, що вони з чоловіком Олегом Солодуховим вже якийсь час назад розлучилися і давно не живуть разом. Проте дівчина зберегла позитивний настрій, а весь вільний час вона присвячує їх чотирирічній доньці Кірі. Вони багато подорожують, відвідують різноманітні гуртки і просто гуляють разом.
На своїй сторінці в Instagram Яна поділилася забавним фото з малою, а також життєстверджуючим постом, в якому підтримала всіх матерів-одиначок. Мама з донькою відображені на тлі ростових фігур з фільму "Аватар". При цьому артистка одягнена в рожевий спортивний костюм і джинсову куртку, а Кіра - в білі штанці і чорну шкіряну курточку.
"Багато журналісти цікавляться, як поживає Кіра, які у неї захоплення і хто займається її вихованням? Відповідаю відразу всім: Кіра любить балет, малює, катається на скейті, грає в боулінг. І майже кожні вихідні ми намагаємося подорожувати. Навіть якщо це просто виїзд за місто на природу. Діткам потрібне свіже повітря і спілкування з однолітками! Дівчата, не переживайте, якщо ви виховуєте дитину самостійно ! Ми з вами сильні, у нас все вийде!" - прокоментувала Соломко.
Фото: Яна Соломко з донькою (instagram.com/yana.solo)
Підписники подякували їй за натхнення і позитив і залишили багато теплих відгуків. Багато погодилися, що жінки цілком можуть бути сильними і самостійно виховати дітей.
Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)
Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.
Також Яна Соломко умилила ніжними фото з донькою і закликала жити майбутнім.