Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото

Телеведуча зустріла літо на березі моря
Перший день літа Катя Осадча зустріла, як годиться - на березі моря. Телеведуча відправилася в Одесу і поділилася яскравими пляжними знімками на своїй сторінці в Instagram.
На фото щаслива Катя в ефектному сарафані чорно-жовтого кольору позує босоніж на пляжі. Вона вдивляється в морську далечінь і бешкетує у воді недалеко від берега. Волосся ведуча зібрала, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Знаменитість залишила приємне побажання своїм підписникам.
"Сезон відкрито! Перший день літа на березі моря, нехай наше літо буде насичене морським бризом, враженнями і пригодами. Хочеться запам‘ятати кожен літній день, щоб потім взимку не шкодувати, що літо пролетіло дуже швидко. Літо 2019...поїхали #моєліто2019", - написала Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фолловери пораділи за артистку і теж побажали їй відмінного літа і побільше моря.
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