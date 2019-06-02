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Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2019 - 18:27
Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зустріла літо на березі моря

Перший день літа Катя Осадча зустріла, як годиться - на березі моря. Телеведуча відправилася в Одесу і поділилася яскравими пляжними знімками на своїй сторінці в Instagram.

На фото щаслива Катя в ефектному сарафані чорно-жовтого кольору позує босоніж на пляжі. Вона вдивляється в морську далечінь і бешкетує у воді недалеко від берега. Волосся ведуча зібрала, а образ доповнила сонцезахисними окулярами.

Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Знаменитість залишила приємне побажання своїм підписникам.

"Сезон відкрито! Перший день літа на березі моря, нехай наше літо буде насичене морським бризом, враженнями і пригодами. Хочеться запам‘ятати кожен літній день, щоб потім взимку не шкодувати, що літо пролетіло дуже швидко. Літо 2019...поїхали #моєліто2019", - написала Осадча.

Відкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фотоВідкрила сезон: щаслива Катя Осадча поділилася пляжними фото

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери пораділи за артистку і теж побажали їй відмінного літа і побільше моря.

  • "Катя як ви всюди встигаєте? Молодчинка!"
  • "Вода супер прозора, клас
  • "Як водичка?"
  • "Найкращого Вам настрою в Одесі"
  • "Нехай, Катю!!! Незабутнього Вам літа!"
  • "Катя і ви в Одесі, дуже ви мені подобаєтеся, шкода що не побачила Вас наживо. Гарного дня"
  • "Таке чисте"
  • "Красиве у нас море в Одесі"

Нагадаємо, Катя Осадча зворушливо звернулася до фанів у День захисту дітей і поділилася фото з сином.

Раніше 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучої зовнішністю.

До речі, Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телеведуча відвідала вечірку глянсового журналу ELLE.

"Дельфіни і Русалка": Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі відео з Одеси Автопрогулянка з сином: Осадча зворушливо звернулася до фанів на День захисту дітей (фото)
Новини України Катя Осадчаотдыхведущая
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