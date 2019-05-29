Коктейльна діва: Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зробила кілька знімків із зірковими гостями

Катя Осадча продовжує марафон світських заходів. Українська телеведуча відвідала вечірку глянцю ELLE в Києві (28 травня), який відзначив свій день народження. Серед зіркових гостей заходу були: співачка Мішель Андраде, модель Алла Костромічева, співачка Аліна Паш, хореограф Женя Кот, екс-"холостяк" Іраклі Макацарія, новий гендиректор "Нового каналу" Олексій Гладушевський, також і Катя Осадча.

Незмінна ведуча програми "Світське життя", як завжди, взяло декілька інтерв'ю у зіркових гостей, а також зробила фото з ними. Наприклад, на фото з Осадчою позували: актор Дмитро Ступка, українська модель Алла Костромічева, фітнес-тренер Мирослава Ульяніна.

Катя Осадча з Дмитром Ступкою, Аллою Костромічевою і Мирославою Ульяніною (фото: instagram.com/svitsketv)

Примітний також новий соковитий образ Осадчої. Так, для чергової вечірки телеведуча обрала вбрання від українського дизайнера ELENAREVA. На Осадчій – чорні атласні штани, а також оригінальний топ рожевого кольору зі шлейкою на одне плече. Свій яскравий образ Осадча доповнила чорними туфлями-човниками, а також незмінним аксесуаром – капелюшком (такого ж рожевого відтінку в тон наряду з чорною стрічкою). Ще одна помітна деталь – масивні круглі сережки з анімалістичним принтом.

Макіяж – максимально спокійний, в природних тонах. Волосся зібране на потилиці. В цілому, вийшов витончений коктейльний образ.

Стильна Катя Осадча на вечірці ELLE в Києві

На своїй instagram-сторінці Катя опублікувала лише парочку фотографій, і ті – в розділі сторіз.

Стильна Катя Осадча на вечірці ELLE в Києві (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Осадча та Горбунов захопили фото з Голос. Діти 5. Зазначимо, що минулої неділі, 26 травня, відбувся перший випуск нового 5-го сезону популярного талант-шоу.

Також до цього в стильному вбранні і з коляскою Осадча схвилювала фанів фото з Одеси.