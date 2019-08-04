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Відверта Леся Нікітюк у зухвалому образі поміркувала на інтимну тему


Телеведуча поділилася міркуваннями про любов і вірність

Лесі Нікітюк нудьгувати не доводиться. Телеведуча не встигла закінчити зйомки одного проекту, як тут же приступила до другого. Шанувальники теледіви щасливі, адже вона знову повернулася до роботи над тревел-шоу, про яке мріяла цілих три роки. Програма отримала оригінальну назва "LeМаршрутка". Тепер Леді Ле зі знімальною групою мандрує по рідній Україні по містечках і містах та публікує кадри в цікавих локаціях та ділиться враженнями від поїздок у властивій їй манері гуморний. Так, у новому пості на instagram-сторінці вона торкнулася теми любові і вірності, поговоривши про полігамність і многамність.

Цього разу Леді Ле разом з творчою командою прибула в Кам'янець-Подільський. Леся позує в досить оригінальній локації – загоні для овець. На ведучій - яскрава квітчаста куртка з "леопардовими" вставками, спідниця з анімалістичним принтом і кросівки яскравого кислотного кольору. Волосся теледіви зібрано в акуратний хвіст, образ завершує природний макіяж.

Під знімком Леся вирішили поговорити на досить інтимну тему – про вірність і осособливості кохання.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд. Напишіть в коментах, хто ви?" - поцікавилася вона.

Шанувальники жваво підхопили пікантну тему і почали ділитися своїми міркуваннями, залишаючи компліменти Леді Ле. Крім того, вони оцінили оригінальну локацію і в який раз віддали належне почуттю гумору Лесі.

  • Круто вигдлядаєте!
  • Леся-супер! Підпис прям як завжди в тему фото
  • Гарні слова
  • Лесічка, ви приколістка, супер
  • Дуже цікаві думки під таким фото
  • Красуня! Мені ближче моногамність
  • Сумніваюся, що хтось буде відповідати чесно, всі будуть ідеалізувати свою моногамність, бо полігамні просто будуть мовчати про свій вибір
  • Влучно сказано
  • Леся, люблю Ваш гумор
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала ефектну фотосесію для глянцю.

Раніше Леся Нікітюк засвітила апетитні пружні сідниці у відвертому бікіні.

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