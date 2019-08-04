Откровенная Леся Никитюк в дерзком образе порассуждала на интимную тему

Лесе Никитюк скучать не приходится. Телеведущая не успела закончить съемки одного проекта, как тут же приступила ко второму. Поклонники теледивы счастливы, ведь она снова вернулась к работе над тревел-шоу, о котором мечтала целых три года. Программа получила оригинальное название "LeМаршрутка". Теперь Леди Ле со съемочной группой колесит по родной Украине по городкам и городкам, а также публикует кадры в интересных локациях и делится впечатлениями от поездок в свойственной ей юморной манере. Так, в новом посте на instagram-страничке она затронула тему любви и верности, поговорив о полигамности и многамности.

В этот раз Леди Ле вместе с творческой командой прибыла в Каменец-Подольский. Леся позирует в довольно оригинальной локации – загоне для овец. На ведущей - яркая цветастая куртка-ветровка с "леопардовыми" вставками, юбка с анималистическим принтом и кроссовки яркого кислотного цвета. Волосы теледивы собраны в аккуратный хвост, образ завершает естественный макияж, подчеркнувший природные данные звезды.

Под снимком Леся решили порассуждать на довольно интимную тему – о верности и превратностях любви.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногомні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд. Напишите в коментах, кто вы?" - поинтересовалась она.

Поклонники живо подхватили пикантную тему и начали делиться своми рассуждениями, оставляя комплименты Леди Ле. Кроме того, они оценили оригинальную локацию и в который раз отдали должное чувству юмора Леси.

Круто вигдлядаєте!

Леся-супер! Подпись прям как всегда в тему фоточке

Хорошие слова

Лесічка, ви приколістка, супер

Очень интересные мысли под таким фото

Красуня! Мені ближче моногамність

Сомневаюсь, что кто-то будет отвечать честно, все будут идеализировать свою моногамность, ибо полигамные просто будут молчать о своем выборе

Влучно сказано

Леся, люблю Ваш гумор.

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк показала эффектную фотосессию для глянца.

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