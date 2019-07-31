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Стильна штучка: Леся Нікітюк засвітила пікантну зону декольте в яскравому купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.07.2019 - 10:27
Стильна штучка: Леся Нікітюк засвітила пікантну зону декольте в яскравому купальнику
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк, як зазвичай, зняла своє відображення в дзеркалі

Схоже, що Леся Нікітюк нарешті повернулася в Київ після низки подорожей по Україні. Нагадаємо, що буквально пару тижнів тому українська телеведуча з головою поринула в зйомки нового тревел-шоу, яке присвячене подорожам по Україні. Назва проекту вийшла забавною – "LeМаршрутка" (від імені "Леся"). Ну а ведучою нового проекту на "Новому каналі" стала саме Нікітюк. Нарешті, палке бажання її багатотисячної армії шанувальників збулося. Так як після її участі у шоу "Орел и Решка", завдяки якому Леся і стала популярною, багато хто просив її повернутися в цю передачу. Або ж знову спробувати свої сили у тревел-форматі.

Не так давно Нікітюк показала яскравий образ і не менш захоплюючий захід сонця у Каневі. Команда "LeМаршрутки" зробила перерву в дорозі, щоб насолодитися красивим видом. Нікітюк поспішила і зробити фото, і відео записати.

І ось, Нікітюк вже публікує у себе в сторіз фото зі столичного готелю. При цьому Нікітюк порадувала шанувальників двічі!

По-перше, телеведуча відновила свою постійну "instagram-рубрику" – "Мій образ дня". Зазначимо, що телеведуча записує короткі відео, демонструючи черговий наряд. На цей раз Леся записала на відео своє відображення у модному образі. На телеведучій – чорні велосипедки, а також помаранчевий топ на тонких бретельках. Довершує образ чорна поясна сумка і вузькі сонцезахисні окуляри. Волосся розпущене. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Далі Леся опублікувала ще два фото. Але вже в купальнику! При цьому ведуча зазначила, вона не знає, який бренд купальника, але він їй подобається – "прикольний".

Леся позує в трусиках із завищеною талією і ліфчику. Купальник двоколірний – насичений зелений і червоний.

Стильна штучка: Леся Нікітюк засвітила пікантну зону декольте в яскравому купальнику

Стильна штучка: Леся Нікітюк засвітила пікантну зону декольте в яскравому купальнику

Леся Нікітюк в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше яскрава Леся Нікітюк вразила глибиною декольте у повітряному літньому платті. Телеведуча знову порадувала шанувальників відеорубрикою "Образ дня". При цьому показала відразу два образи. Але найяскравіший - в жовтій сукні з воланами. Наряд декорований розрізом до середини стегна, а також глибокої зоною декольте.

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