Я мудра і красива: Настя Каменських розсекретила свої установки щасливого і успішного життя

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя радить частіше посміхатись

Настя Каменських продовжує ділитися мотивацією зі своєю численною армією шанувальників. Нагадаємо, що буквально тиждень тому Каменських запустила онлайн-курс "Життя в стилі NK". Виконавиця вирішила ділитися правилами свого життя у всіх напрямках: від спорту і харчування до стосунків із коханим і близькими. При цьому кожен новий день Настя радить проводити під якимось кольоровим символом. Приміром, колір вівторка — червоний. Це колір енергії, тому сьогодні Настя радить поповнити її запас по максимуму. А допоможуть у цьому афірмації від Насті.

Першим ділом виконавиця радить оточити себе речами червоного кольору.

“Сьогодні ми особливо повинні оточувати себе предметами червоного кольору, одягати щось червоне або брати на озброєння червону помаду! Це дуже енергетично сильний колір і сьогодні ми зможемо наповниться їм по максимуму. Пам'ятайте, що в нашому організмі і психіці є взаємозв'язок. Емоції формують відчуття в нашому тілі, і навпаки - формують відчуття емоції", — зауважує Настя.

Також Каменських раді частіше посміхатися у цей день. Адже посмішка сприяє виробленню "гормону радості — ендорфіну.

“Коли ми посміхаємося, мозок починає виділяти в організм ендорфіни, тобто гормони радості. І навіть якщо вам сумно, почніть посміхатися. Мозок сприйме це як сигнал, що відбувається щось хороше і і дасть команду всьому організму на підвищення настрою".

Ну а щоб додати в свій звичний спосіб життя ще більше позитивної енергії, скористайтеся простим психологічним прийомом.

“А ще кожен день підходите до дзеркала і промовляйте собі самій афірмації. Робіть це з посмішкою. Відчуйте те, що будете говорити. Можете написати свій список або взяти на замітку мої", — пише Настя.

Зазначимо, що афірмація — коротка фраза, що містить вербальну формулу, яка при багаторазовому повторенні закріплює потрібний образ або установку в підсвідомості людини, сприяючи поліпшенню його психоемоційного фону і стимулюючи позитивні зміни в житті.

Далі Настя написала свої улюблені афірмації:

Я мудра і красива жінка

у мене прекрасна життя

я з кожним днем все більше розширюю свої можливості

я люблю себе і радую себе кожен день

я все більше росту духовно і стаю все сильніше внутрішньо

я завжди отримую те, що хочу

я успішна й сповнена ідей

“І обов'язково скажіть собі, що сьогодні буде чудовий і насичений день! Скажіть самій собі, які радісні і приємні події вас чекають. Звертайте увагу навіть на дрібниці. Посміхайтеся і даруйте посмішку іншим! Повірте, від цього ваше життя стане набагато краще!" — підсумувала Каменських.

Фолловери Насті поспішили подякувати її за новий пост:

“Доброго ранку, поради дуже допомагають. Виглядаєте як завжди на всі 100"

"Як завжди нерепевершена і велика молодець"

"Червоний-колір пристрасний і небезпечний"

"Я безмежно хочу вам подякувати за те що ви для мене зараз величезна підтримка і мотиватор"

"Ви - Богиня натхнення!"

"Спасибі вам, ви дуже мудра, красива і талановита!"

“Дякую, Настя!!! Усмішка-це завжди вже перемога!!"

“Здрастуйте, спасибі величезне за курс Вам дуже йде червоний колір. (Користуюсь Вашими советиками, допомагають)"

“Ти мій Кумир! Люблю дуже Тобі. Чекаю Нового Кліпу і Пісні) а Особливо я чекаю Твого Альбому"

Скріншот коментарів: instagram.com/nkblog

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати.