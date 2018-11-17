"Відчайдушно кличуть у політику": Могилевська розповіла, чим планує займатися в майбутньому

Відео: Наталя Могилевська в гостях на програмі "Сніданок з 1+1" (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

Кожен рік список вітчизняних зірок шоу-бізнесу, які пов'язують свою діяльність з політикою, тільки зростає. Тепер до їх числа спробували додати і Наталю Могилевську, але співачка стверджує, що її це не цікавить, її більше займає соціально-освітня діяльність. Днями в ефірі програми "Сніданок з 1+1" Могилевська розповіла про це, і про те, що вирішила отримати професійне педагогічне освіта.

Скріншот відео (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

"Я могла б витратити енергію і потенціал сьогоднішнього свого успіху і перемоги у "Танцях з зірками" на що завгодно – зробити черговий великий концерт і турне, або піти в політику, куди мене так відчайдушно звуть останні роки, і особливо зараз. Але я вирішила присвятити частину часу і сил свого другого покликанням, яке проявляю з 20-річного віку, починаючи з програми "Шанс" і "Фабрики зірок" – викладати дітям", поділилася своїми мыслими в телеведучими Могилевська.

Артистка переконана, що в майбутньому її учні зможуть стати великими людьми і займуть високі державні пости.

Скріншот відео (youtube.com/ Сніданок з 1+1)

"Я пишаюся сьогодні успіхами моїх знаменитих учнів, і саме їх існування говорить мені про те, що, можливо, настав час приділити і розвинути свої педагогічні навички до професійного рівня. І мова йде не лише про мою сьогоднішній школі талантів", - зазначила співачка.

Також Наталя додала, що зайнялася вивченням дитячої психології, різними підходами і системами освіти, які раніше і сьогодні застосовуються у світі.

"Я вважаю, що це набагато крутіше, ніж політика! Тому що через 30 років мої учні будуть ставати президентами країни, міністрами культури, фінансів, будуть знімати приголомшливе кіно, тому що я зроблю все можливе, щоб вони були справжніми патріотами, гідними, чесними людьми й отримали освіту, якого сьогодні немає", – підкреслила Наталя Могилевська.

Крім того, у планах у артистки приділяти окрему час предмету, який ,як вона сказала, навчав би, як ставати хорошим другом, хорошим чоловіком, хорошим батьком сім'ї, гідним громадянином суспільства

Школа Наталії займається соціальними проектами. Спільно з благодійним фондом "Відчуй" діти Школи Могилевської і дітки з порушенням слуху вчили жестову мову разом. Сама Наталя теж вивчила цю мову.

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

Також ми писали про те, що Могилевська вирішила провести спеціальне опитування серед шанувальників з-за суперечки з подругою.

Відео: РБК-Україна