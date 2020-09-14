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"Від пельменя до квіточки": Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці

Понеділок 14 вересня 2020 10:36
"Від пельменя до квіточки": Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча з чоловіком провели насичений вікенд у Львові

Маша Єфросиніна не нудно провела вихідні - разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим телеведуча вирушила на Львівщину, де вони відвідали незвичайний парк і відпочили в розкішному готельному комплексі. Барвистими фото в ефектному образі знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Також Маша, якій нещодавно виповнився 41 рік, показала свої ранкові ритуали краси, які допомагають їй перетворитися з невиспаної жінки в променисту красуню. Вона опублікувала відеоролик, в якому відобразила етапи такого перевтілення.

Так, спочатку розпатлана ведуча наносить на обличчя і шию масажний крем і гарненько його розтирає спеціальними рухами. Після чого бризкає якийсь спрей, займається зачіскою і наносить макіяж. В кінці Єфросиніна постає в жіночому образі.

"Мій стрибок від запухшего пельменя до аленької квіточки займає 45-60 хвилин. А ваш?" - прокоментувала відео зірка.

Так, на Маші - довге плаття в горошок лавандового відтінку, а доповнила романтичний образ вона мініатюрною сумочкою і капелюшком від Ruslan Baginskiy.

&quot;Від пельменя до квіточки&quot;: Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці&quot;Від пельменя до квіточки&quot;: Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці

Разом з чоловіком вони побували на відкритті парку сучасної української скульптури PARK302 недалеко від Львова, який її дуже вразив.

&quot;Від пельменя до квіточки&quot;: Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці&quot;Від пельменя до квіточки&quot;: Маша Єфросиніна показала, як наводить красу вранці

Маша Єфросиніна підкорила жіночним луком в лавандовому платті в горошок (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Це Львів, дитинко! Відтепер, перебуваючи в будь-якій точці світу, ви зможете з гордістю заявляти, що Україна може пишатися не тільки нашими спортсменами, артистами, художниками і духом свободи! А і справжнім, визнаним світовим співтовариством Сучасним Скульптурним Парком! Проект, який створювався більше шести років; близько сорока неймовірної краси скульптурних споруд, розташованих на гектарах землі, подарують вам той вид вражень, які «на все життя». Вхід вільний для всіх бажаючих - головне, не лінуйтеся, приїжджайте! І випробуйте ту гордість за наших талановитих художників, якою сьогодні переповнена я!!! @park_3020 живи, наповнюйся, розростайся, надихай!!!!" - розповіла про поїздку ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розкрила правду про роман з Юрієм Горбуновим в юності, коли вони разом вели програму "Підйом".

Також Маша Єфросиніна підкорила трендовим осіннім луком - телезірка приміряла кюлоти і сорочку з принтом.

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